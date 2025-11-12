新壽「除草、換Logo」都算在分手費！李四川「還是要認」：金額輝達接受

記者陳思妤／台北報導

輝達確定落腳北士科T17、T18，新壽同意和北市府合意解約，解約金44.3億送交北市議會，但新壽將除草費、新新併Logo調整費都納入成本，引起討論。對此，台北市副市長李四川今（12）日表示，有把金額告訴輝達，「輝達大概都可以概括承受」。

新壽提出的解約金經過北市府請來的會計師審查後，總金額為44億3,406萬4,085元。不過，新壽提出的成本細項卻包含17、T18施工圍籬調整作業（台新新光合併Logo調整）金額為4萬5675元；還有環境維護（含除草工程），包括112年8月、113年1月、113年5月，每次各20萬，而到了113年7月，T17、T18的環境維護（含除草工程）費用則增加到共計要24萬9999元。相關項目引起討論。

李四川今天受訪時被問到此事，他強調，說實在從新壽角度，當然這個都是這3、4年來成本，就新壽提出的成本項目審查，如果確實發生在T17、18這3年多花的成本，「我們還是要認」。

李四川也說，這個部分也跟輝達反應過，金額也告訴過輝達，「輝達大概都可以概括承受」。李四川解釋，輝達要的是總價成本，原則上報給輝達的成本，輝達是可以接受。

媒體追問，若今天順利備查，禮拜五會在市府跟新壽簽訂解約？李四川表示，如果議會今天通過，新壽明後天會開臨時董事會，確定完了以後就會簽署協議，有事前私下和議員溝通過。

