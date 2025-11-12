新壽44.3億「分手費」 北市議會鼓掌一致通過！迎輝達落腳北士科
輝達（NVIDIA）亞洲總部確定將落腳台北北士科T17、T18基地，台北市政府與新光人壽之間的合約終止案今（11/12）日在市議會通過備查，解約金總額達44億3406萬4085元，全案獲得藍綠白一致支持。
新壽5日函送履約已支出成本項目及金額解約金給台北政府，項目包含新光人壽先前已繳納的權利金、地租、營業稅、印花稅與行政規費等共34億4981萬2174元，另加上顧問及工程成本6億1,418萬1,768元，以及資金成本3億6977萬143元，合計總金額達44億3406萬4,085元。由於金額超過5000萬元，依規定需動支「台北市實施平均地權基金」，並送市議會備查。
北市議會今日中午在程序委員會通過將此案列入議程，下午立即召開大會審議。多位議員在發言時表達支持，認為為了促成輝達在北市設立海外總部，應儘速推動程序。
民進黨議員陳慈慧在場高喊支持新壽解約、支持輝達盡速簽約，並帶領黨團喊口號「支持輝達盡速簽約」。國民黨議員游淑慧則指出，雖然新壽列出的帳單匪夷所思，但大局為重，藍綠白一致支持輝達落地。議會最終無異議通過備查，議長戴錫欽隨即宣布決議通過，議場內爆出掌聲。
台北市長蔣萬安今日上午受訪時表示，感謝議會將案子排入議程審議，若一切順利，本週內即可與新壽正式簽署終止合約；市府與輝達已保持密切溝通，後續將全力加速都市計畫書審查及建築設計流程。
蔣萬安強調，原本預計明年中完成地上權簽約，如今將目標提前，盼能「在農曆年前完成土地移轉，讓輝達正式落腳北士科」。
