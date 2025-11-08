新壽44.7億分手費審查完了！李四川：下週一報議會、週五簽訂解約協議

記者陳思妤／台北報導

輝達確定落腳北士科T17、T18，新壽提出合意解約金約44.7億元。台北市副市長李四川今（8）日說明，會計師已經審查完畢，下週一報到議會，希望下週三大會時盡速通過，新壽預定下週四、週五開臨時董事會，原則上，下週五之前可以簽訂解約協議書。

李四川今天出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮，對於和新壽解約進度，他說明，昨天會計師大概已經審查完畢，原則上下禮拜一會把審定的項目 報到議會，希望在禮拜三的大會能夠盡速通過，由平均地權的基金支出，如果議會同意就可以一併結算先行支付。

李四川說明，解約協議書昨天也送給新壽，大概下週三以前應該可以把協議書確定，新壽預定下週四、五開臨時董事會，如果董事會確定，原則上，下週五之前就可以簽訂解約協議書，下下禮拜就可以辦理地上權的程序，把地上權轉移到台北市政府，都市計畫就能開始啟動。

媒體追問，但和新壽簽協議之前，就先報到議會，議員是否會有顧慮？李四川表示，新壽提出的成本跟北市府當初所提的項目差不多，只是比例上新壽認為比較高，但原則上還是可以接受，也經過會計師認證，所以在議會應該可以順利通過。

至於輝達執行長黃仁勳剛好人在台灣，雖然沒時間見面，但是否會跟黃仁勳通電話？李四川強調，黃仁勳來的時間相當緊湊，但跟輝達團隊每個禮拜都有聯繫，輝達現在在國內找建築師，還有投資計畫書的顧問，這些都在進行中。

