新壽T17、T18地上權今塗銷 設子公司資本額預估 輝達副總裁反映曝

台北市副市長李四川表示，北士科T17、T18地上權案已經在今天上午11點半簽訂解約書。(資料照，記者何玉華攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府與新光人壽(新壽)解約終於塵埃落定！台北市副市長李四川今(24)天表示，今天上午11點半已經跟新壽簽訂解約書，塗銷地上權T17、T18地上權，接下來要跟輝達簽約，希望輝達在台設子公司。他提到輝達全球不動產副總裁Scott Ekman曾問他設子公司資本額要多少？他回答預估台幣8億元，Ekman第一反應竟是「什麼！small money這麼小的錢。」

李四川今天接受媒體人尚毅夫的網路節目專訪時表示，今天早上地政局長王瑞雲向他報告，北士科T17、T18地上權案，已經在今天上午11點半，正式簽訂解約書，也完成塗銷地上權案，接下來就是北市府跟輝達簽約的問題。他也打了電話給新壽董事長魏寶生說「謝謝」，也感謝台新新光金控董事長吳東亮，合意解約對新壽來說，儘管不是滿意，但還是可以接受。

廣告 廣告

李四川表示，接下來是市府跟輝達進行地上權簽約，但輝達必須先送「投資計畫書」讓市府審查，審查完才能簽約，輝達表示最起碼要有兩個月的工作天，所以市府預計農曆年前可以與輝達簽約。市府希望輝達在台設子公司，輝達全球不動產副總裁Scott Ekman曾問他資本額要多少？他回答預估台幣8億元，Ekman第一反應竟是「什麼！small money這麼小的錢。」

李四川也提到，黃仁勳每年農曆年過年前，都會來台灣參加尾牙，屆時黃仁勳如果在台灣，就由黃仁勳親自簽約，沒有就是由副總裁代表。目前輝達的建物外殼已在美國設計好，但內部會有點不一樣，所以現在輝達在找國內的建築師，投資計畫書送來後，就會送設計圖。另外，北市府要進行T17、T18中間道路的都市計畫變更，初步看起來，市府可能會移出三分之一土地當道路、三分之二給輝達當基地，就可符合輝達在美國所設計的建物。

【看原文連結】

更多自由時報報導

麻吉大哥加密帳戶已被「完全清算」虧損高達6.4億元

不妙！貝森特坦承2026年「這些」產業將面臨挑戰

LTN經濟通》中國豬肉崩盤 還有新病毒流竄

黃金上演1979年大牛市 三大利多加持瞄準這個「高價位」

