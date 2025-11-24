新壽T17、T18重返市府手中，吳東亮：盼全民給予肯定！整併啟動，台新投信、新光投信衝市場第9大

台新新光金控整併進程再邁重要一步，台新新光金控董事長吳東亮週一（11/24）表示，旗下事業整合陸續依進度推進，「今天由台新投信與新光投信打頭陣，率先完成合併」，象徵台新新光金控正式進入多引擎發展的新階段。 另外，北市府上午11點半與新壽完成T17、T18解約，並正式塗銷地上權，土地已回到北市府，吳東亮說此案能結束，除感謝北市府、市長給予肯定，他還是要替新壽講幾句話。 「新壽已成立60年，一直和民眾站在一起想讓台灣更發展，也拜託台灣民眾給新壽董監事及員工，以及新壽董事長魏寶生一個最大肯定，齊心把輝達留下來，也期許北市府跟輝達談判順利，讓輝達真正留在台灣、越快越好」。

吳東亮指出，這次投信合併不僅展現團隊「反應快、執行快」的精神，更符合政府全力推動「亞洲資產管理中心」及「資本市場國際化」政策的方向。

他強調，台灣的資產管理產業正迎來新的改革契機，而金控整併正是厚植競爭力的重要一步。

合併後的台新投信，資產規模合計達新台幣5300億元，躍升市場第9大投信，目標將挑戰成為資產規模逾兆元的投信公司。



合併後規模衝第9大 目標衝刺兆元

吳東亮強調：「台新投信不只是變大，還會變得更強壯，我們有信心成為兆元級的資產管理公司，並引領台灣資產管理產業走向海外，站上國際舞台。」

他最後特別感謝主管機關在整併過程中的指導與協助，並期許未來台新新光金控能持續發揮綜效，打造兼具國際視野與在地實力的金融集團。



台新投信週一召開董事會，推選賴昭吟擔任董事長，賴昭吟在台新新光金控服務逾30年，以紮實的財務能力及穩健領導風格著稱。

賴昭吟表示，合併後將整合雙方資源，並規畫擴大徵才，號召資產管理界好手加入，開發更多創新、符合市場趨勢的理財商品，積極發展全權委託業務，滿足不同投資人的需求，再加上集團資源與力量挹注，相信將加速達成資產規模逾兆元的投信公司。

台新投信副董事長林尚愷則表示，二家投信合併後將快速整合資產管理、產品研發、專業投資、通路佈局及風險控管等領域的優勢，全力發展全權委託、主被動ETF及共同基金，積極響應主管機關推廣的亞洲資產管理中心政策，壯大台新投信的資產管理規模。

台新投信總經理葉柱均指出，統計至今年9月底，台新投信在國內貨幣市場基金規模逾新臺幣1600億元，連續7年穩居業界龍頭。台新投信身為金控的資產管理核心成員，未來將善用金控資源，爭取機構法人及高端客戶提供全權委託的服務，透過全權委託之方式，為客戶提供優質服務，並為金控創造更好的投資收益。

投信投顧公會理事長尤昭文週一在致詞時表示，很高興見證國內資產管理產業的整併進展，「這不只是台灣現象，全球資產管理業都在加速整合」，並稱此次合併具產業指標意義。

他指出，台新與新光金控在公會中已有兩席理監事，人才濟濟，未來資源整合後將能為產業注入新能量。尤昭文認為，資產管理產業若要長遠發展，必須「壯大之餘更要深化」，也就是產品要多元、結構要健康。

從產業觀點來看，他強調台灣資本累積雄厚，除了個人投資外，還包括壽險資產與退休金等龐大機構資金，「這些都是資產管理業者未來可深耕的重要領域」。他並提醒，若要進一步管理壽險與退休金資金，必須熟悉IFRS、ICS、RBC等監理架構，發展出具保險解決方案（Insurance Solution）的專業能力。

尤昭文最後祝賀合併順利成功，並看好新成立的台新投信有望成為兆元級資產管理公司，「未來不只要管自己的錢，更要走出亞洲，讓世界看見台灣的資產管理實力」。





