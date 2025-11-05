新壽T17、T18「分手費」輝達來付！ 蔣萬安：不讓市民埋單

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

輝達（NVIDIA）台灣總部確定落腳北士科T17、T18，北市府啟動和新光人壽合意解約，台北市副市長李四川今(5)日表示，整體分手費在45億元以下。而台北市長蔣萬安今日在議會中表示，會透過轉嫁方式由輝達在權利金上支應，「絕對不會讓台北市民買單。」

台北市副市長李四川今日表示，法務局跟地政局已經與新壽有初步就各項目確定，目前看起來包含新壽已繳交的費用，整體分手費在45億元以下。而蔣萬安今日赴台北市議會就輝達落腳北市一事進行專案報告及備詢，被議員曾獻瑩問到台北市府跟新壽分手費最後誰買單？蔣萬安回應，會由輝達在權利金上支應。

曾獻瑩追問，是透過轉嫁方式由輝達買單？是全部分手費、部分分手費，抑或是不包含新壽退還繳交給台北市的權利金，只有5到8億元，還是40幾億元？地政局長王瑞雲表示，會由輝達概括承受，已經有跟輝達提，退給新壽的32億權利金部分不會轉嫁給輝達，但其他成本由輝達付。

王瑞雲也指出，這4年的地租也會請輝達付，蔣萬安則強調，絕對不會讓台北市民來買單。而曾獻瑩又問，市府在跟新壽解約過程不用出一毛錢？地租、分手費都給輝達負擔？蔣萬安說「對！」

