新外牆挨酸 桃市青年局盼尊重專業

前身為中壢市民代表會的桃園市青年局行政大樓使用至今已逾30年，建築磁磚老舊剝落，有安全疑慮，市府斥資約1500萬元啟動外牆更新工程，近期嶄新亮橘色外觀亮相，卻遭桃園區綠營議員黃瓊慧酸「可能是小畫家弄出來的」。桃園市青年局表示，藝術美學與政治無關，希望議員尊重創意與專業。

位於中壢區的青年局行政大樓建於民國79年，前身為中壢市民代表會，已使用逾30年，過去外牆原採早期磁附工法，長期受日照、風雨及溫差影響，黏著層老化有結構性問題，經專業評估後，青年局編列約1500萬元辦理整修，工程整體更新外牆部分，防止磁磚脫落降低意外風險，並延長建築物使用年限，確保使用安全。

不過桃園區民進黨籍議員黃瓊慧在網路上開酸，指外觀色調「可能是小畫家弄出來的」，青年局外觀遭張市府「魔改」，2年編列約1800萬元經費，好歹美感也顧一下。

在地民眾並不認同綠營議員說法，表示青年局就該有青春、活力的樣子，審美是非常主觀的，且孩子經過也讚嘆像樂高Minecraft城堡。也有民眾說，原先磁磚因老舊掉落，行經都有危險，早就應該修繕，嶄新外觀充滿童趣，也很有朝氣、非常可愛，民意代表不應為了政治目的蹭聲量。

國民黨籍議員梁為超表示，青年局已使用逾30年，過去磁磚剝落、漏水等狀況頻傳，編列經費修繕是件好事，且該工程單純僅是外觀整修，經費也不高，議員應該扮演好監督的角色，而不是對建築外觀品頭論足。有許多市民反映整修後的辦公大樓變得亮麗、好看、整齊舒服，審美本就見仁見智，議員應該著重地方建設，而不是在網路上探討外觀如何，拘泥在外觀上大作文章，根本沒必要。

青年局則回應，公共工程的規畫與執行尊重專業、支持在地設計能量，並以安全、功能及公共利益為最優先考量，且參與此次外牆更新的顧問中，也有前市長鄭文燦任內就長期協助青年局的專業人士，藝術及美學應無關政治，對於特定議員利用政治立場在美學上做文章，傷害在地設計師的熱忱，青年局深表遺憾。