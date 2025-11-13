新夢幻職業！美國年輕人搶當「富豪保姆」
[NOWnews今日新聞] AI革命導致全球就業市場充滿不確定性，當許多上班族苦思如何不被AI取代時，許多美國年輕人開始把求職視線轉向傳統的白領職位之外，一項意料之外的熱門職業於是崛起，那就是替超級富豪當保姆，不僅年薪優渥，還可以跟著富豪家環遊世界，甚至連退休金都比一般企業有保障。
根據《商業內幕》報導，億萬富豪正在快速增加，2000年富比世全球億萬富豪榜只有322人，如今同份榜單已經超過3000人。若把標準放低一點，根據瑞銀（UBS）集團報告，全球可投資資產介於100～500萬美元人數的「普通百萬富翁」，已經達到5200萬人，這數字在過去25年來增加了4倍。快速增加的富豪人數，創造出一個新的就業市場。
Celebrity Personal Assistant Network是一家專門替富豪們仲介人力的人力銀行，其創辦人丹尼爾（Brian Daniel）表示，「隨著百萬富翁和億萬富翁的數量比以往任何時候都多，他們購買的豪宅、飛機和遊艇也比以往任何時候都多，這意味著相關服務人員的需求同樣隨之增加」。
丹尼爾強調，「這些億萬富翁們各個都僱了一大批人來滿足他們的各種生活需求」，創造出一套錯綜複雜的人員管理體系，包括保姆、司機、管家、私人廚師、私人助理、豪華遊艇上的水手等等。如今大約有1000家人力仲介公司專門為這些富豪們服務，而能夠替富豪們工作，對於年輕人來說也是一條通往財務自由的捷徑，即便是最普通的保姆，年薪也從10～15萬美元起跳，且還附帶各種福利。
丹尼爾表示，富豪們供住供吃供車還有退休金計畫，「我的意思是，他們什麼都可以給你」，富豪們「有錢的程度令人震驚」。丹尼爾指出，如今越來越多受過高等教育的年輕人投身這個行業，丹尼爾舉例表示，如果一名五星級餐廳的廚師願意去當億萬富翁的私廚，他的收入可能會翻三倍，而且工作比之前輕鬆得多。
當然，替富豪們工作也有其辛苦的一面，像是不時會需要你在朝九晚五之外的時間待命，富豪們的生活節奏快，你可能必須跟著環遊世界周遊各地，並且得高度保密，忘掉在社群網路上分享自己工作內容的想法，絕對不能損害到富豪們的生活隱私等等。
