新大樓施工破壞民宅側溝惹民怨 業主疑卸責建商

工地中到處都是積水。（圖／東森新聞）





台中太平區有一處新建案，原本核准是地上五層樓，但卻被附近居民懷疑長高了，因為目測施工高度疑似已經到八層樓，超出高度，里長到場還發現工地內滲水，就是因為建商挖破了附近的溝渠導致，召開記者會要和建商、業主溝通，沒想到時間到了，建商沒到，提問時業主還說需要問建商，疑似卸責。對此，中市府到場會勘發現，施工單位沒申請鋪設管線，再加上汙水滲水，要求限期改善，否則就要開罰。

空拍鏡頭下，白色建築已經蓋得差不多，但最上面的三層樓，看起來非常突兀，像是又隔了六個房間，讓附近居民質疑房子長高了。

附近住戶：「申請的那個標示有沒有寫五樓啦，可是我也不曉得可以建到那麼高，我也不曉得。」

除了大樓意外的高，工地中的角落還能看到小池塘，到處都是積水，還有水流不斷滲出，這是在台中太平的一處興建中的五層樓建築，2024年1月開始動工，蓋了將近兩年，近期里長到附近巡查，才發現工地內積水，是建商在施工時將附近的溝渠挖破洞。

里長林碧森vs.記者：「就是那天心血來潮去看怎麼會漏水，（所以也不知道前面漏多久），我們不清楚真的是不清楚。」

里長召開記者會，要和建商業者，當面對峙但時間到了，建商沒出現，里長向業者提問，對方卻不斷說，細節要問建商，疑似卸責讓里長火都起來了。

里長林碧森vs.業主陳伯寬vs.工廠員工：「『這個你們有申請嗎』，這個沒有，要看營造，因為我們，你們每次都說營造，我要怎麼跟你們溝通，（里長抱歉抱歉。）」

除了水的問題，附近居民也抱怨施工帶來髒亂噪音相當惱人，還有住戶家中的玻璃因此受損，因為建商不理會才會抗爭。

業主陳伯寬：「里長有很正確的反映，這是我們的不對，因為里長有反映，我們是最後才知道，所以我們第一對建商，改造這個部分，我們也會做嚴重的抗議。」

業者說這棟大樓是蓋來當員工宿舍的，但宿舍還沒蓋好，就先和附近住戶關係打壞，他們強調只要有問題都會和建商溝通解決，不過市府單位到場會勘發現，施工單位沒申請就鋪管線，再加上汙水滲水，會要求限期改善，否則將不予核發使用執照。

