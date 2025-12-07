新天團「F5」創超狂紀錄 MV暗藏《流星花園》彩蛋

〈恆星不忘Forever Forever〉上線後成績亮眼。（圖／相信音樂提供）

五月天阿信、周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民組成「F5」，推出新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，頂級陣容讓粉絲暴動，直呼「這是連AI都不敢想的組合」。新歌上線後立刻攻上各大排行榜，首播一天全網觀看次數突破2500萬，YouTube更創下不到二天破1000萬的觀看次數。

〈恆星不忘Forever Forever〉一上線就迅速登上KKBOX新歌即時榜、iTunes華語流行樂、QQ音樂音樂指數榜、熱歌榜、飆升榜、暢銷數字專輯、音樂指數全站排名、酷狗數字專輯銷售榜等9榜冠軍。MV分別在亞洲、大洋洲、美洲三大洲拍攝，五人踏上五座城市，象徵著無論身處在哪座城市都在同一片天空下發光。

MV在更暗藏許多彩蛋，包括當年瘋狂追劇的《流星花園》，將偶像照片藏在鉛筆盒裡的少女情懷、耳機裡聽的是五月天的《五月天第一張創作專輯》組團的人變多，帶動樂壇追夢熱潮、穿著周杰倫的《范特西》裡經典的紅色帽T和朋友大唱〈雙截棍〉，都在MV裡一一呈現，完整了大家的青春。

