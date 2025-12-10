新奇！ 台南郵局內有電動機車換電站 品牌：早期站點

台南市 / 綜合報導

有民眾發現，台南的郵局竟然設有電動機車的換電站，覺得好新奇，走進裡頭就能替電動機車換電池，設在室內也讓民眾猜測會不會是為了降溫考量？但其實不盡然，電動機車品牌說目前電池交換站主要建置在商圈、交通與車主換電熱區，僅有極低比例的早期站點位在室內。

電動機車沒電了，咦？騎士怎麼走進郵局裡，一進門還真的有設置換電站，方便車主隨時更換，電動機車車主說：「比較好，比較不會有灰塵，髒污這樣，好停車都好，哪裡方便哪裡換。」換電站就藏在郵局裡，地點在台南健康路上，讓網友覺得好新奇，只是如果郵局打烊怎麼辦，別擔心因為換電站，是24小時營運。

記者VS.民眾說：「(郵局裡面有這個換電站)，很少，(一般看的換電站都是在戶外比較多)，對，加油站，放在(室內)裡面喔，是在這裡才有看到。」電池交換站設在室內，能遮風避雨還能躲陽光，就有民眾猜測，業者可能有降溫考量，但其實不盡然，品牌回應設點考量，大多集中在主要商圈，交通與車主換電熱區，而台南郵局的換電站，都是在2018年就啟用了，目前共有三處，僅有很少數的早期站點，是位於室內，台南郵局的換電站，已經是老站點，但這回再被網友發現，意外成為另類亮點。

