新娘不是我！女子不甘人財兩失 討123萬回來

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣蔡女透過網路認識服役中的何男，兩人成為男女朋友，男方還秀「身分證」證明自己單身，雙方互以老婆、老公相稱，女方原本以為雙方會共度一生，只要男方有金錢需要，必定全力籌錢支援，豈料交往2年後，男方告訴女方「我要結婚了，新娘不是妳」，女方不甘心「人財兩失」，要求男方要求賠償123萬元的金錢損失，經彰化地院審理，法官認定雙方用Messenger通訊軟體立借據，判被告應賠女方123萬元。

該案雙方2019年6月於網路認識，男方當時正在服役，稱自己是單身，並以身分證取信女方，交往期間，互以「老公」、「老婆」稱呼，男方多次向女方佯稱會「共度一生、只愛妳一人，認識妳這一生是最大的幸運」等語，蔡女因此深信被告係真心與其交往，並有與其結婚之計畫，因此對方只要有金錢需要均全力支援。

蔡女得知男友做電商，積欠貨款，前後匯了123萬餘元給對方，搞得自己負累累。豈料交往約一年半後，男方態度開始冷漠，經她逼問，才知對方已另結新歡結婚了。

蔡女向法官說，被告欺騙她感情、讓其人財兩失，被告嗆她要告去告，絲毫未對自己欺瞞、訛騙錢財之行為有何懺悔或感到難過，更無還錢負責之意思，甚至對她提起跟蹤騷擾防治法之告訴，最終神隱不見，她覺得，被告以感情、婚姻為詐術手段，以詐騙錢財為目的，對她持續訛騙錢財，要求對方償還123萬元。

何男則以自己剛開始確實真心交往，但經過時間的磨合，他發現對方有偶發性情緒問題，令他無法承受，最終在沒有告知分手的情況下與他人交往並結婚。

蔡女提出雙方利用通訊軟體所立的借據共123萬元，此屬於有效證據，被告應還原告123萬元。

