新娘主動要求！超猛新郎扮豬八戒娶親 逗樂賓客讚婚禮難忘

婚禮上新郎打扮大多是西裝，不過日前卻有新郎打扮成豬八戒「天蓬元帥」，超狂打扮一出場逗樂所有賓客，大讚這是最猛的新郎造型，而且這麼特別的造型還是新娘主動要求的。

新郎扮成天蓬元帥，一手拎著喜糖，一手拿釘耙，胸前掛著紅彩球，賓客大讚，這是最猛的新郎造型，還把影片PO網，意外讓新郎討論度破表。會這樣打扮，新郎表示「當初拍婚紗也是有拍豬八戒的裝扮」，新娘也指出是自己主動要求的，「因為我覺得很逗趣，跟一般的婚禮不太一樣」。

新娘表示會這樣打扮，是她主動要求的。圖／新郎簡先生提供

超級有創意的婚禮，不僅讓賓客永生難忘，也讓這對新人意外登上媒體版面。而另外一場婚禮，同樣讓賓客讚不絕口，原因就是菜色實在太澎湃。

婚宴第一道菜端上桌，就是活龍蝦、鮑魚海鮮火鍋，一旁還有大蛤蜊、日本大干貝，另外還有1人1片烏魚子，1片約2.5兩，其他像是紅蟳米糕、魚翅羹等等，甜點的水果塔內還有烤布丁，外加1大桶冰淇淋，讓第一次到南部參加婚宴的賓客，直呼這菜色「豐盛到嚇到了」。

婚宴菜單讓賓客超吃驚。圖／翻攝自threads@lydia.r22

整場婚宴吃下來，賓客吃得好滿足，同時也讓人見識到，南部辦桌就是如此霸氣。

