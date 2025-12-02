新婚不到2年！男偷吃護理師 大尺度對話曝光

人夫偷吃護理師。（示意圖／翻攝自pexels）





嘉義一名人妻欣欣（化名）控訴丈夫阿正（化名）在婚姻存續期間，和護理師小華（化名）發展不倫關係，還發現兩人的對話紀錄裡出現不堪入目的字眼，憤而將兩人告上法院。

根據判決內容，欣欣和阿正於2023年1月結婚，但新婚不到兩年，就意外在手機中翻出阿正與小華的對話紀錄，內容相當露骨，兩人多次以「寶貝」互稱，還不斷互傳「愛你」「想你」等甜蜜訊息。小華某次傳送自己半裸照片挑逗阿正，甚至有「榨乾吃掉」等明顯具有性暗示的字句，兩人共同出遊、過夜，相互依偎裸身躺在床上，讓她看了當場崩潰。欣欣主張，看見這些訊息與照片後，讓她身心受到打擊，甚至因此求診精神科，並附上醫院診斷書證明她確實受到嚴重心理創傷，最後欣欣和阿正也於去年12月離婚。

對此，阿正辯稱，是離婚之後才認識小華並進一步發展，不過法院勘驗證據內容，發現阿正和小華曾在車站拍影片，內容提到搭乘火車時受地震影響，進一步查證地震發生時間是在離婚的時間點之前，認為阿正說詞明顯不合理，最後法院判阿正和小華須賠償20萬元。

不過阿正和小華對判決不服提出上訴，主張離婚前曾和欣欣簽下協議，要求刪除這些對話，認為對話沒有證據能力，但是法院進一步審視協議書後認為，內容只涉及借款、車貸及離婚流程，並沒有任何字句提到侵害配偶權，最終駁回上訴，全案確定，阿正與小華仍須連帶賠償20萬元。

