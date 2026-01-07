新婚夫妻高速公路翻車！新娘奇蹟倖存脫困 下秒遭卡車追撞慘死

一名才剛新婚不久的年輕女子在車禍中奇蹟生還，卻在逃離翻覆車輛後數秒，不幸遭卡車撞擊身亡。（示意圖／unsplash）

巴西近日發生一起令人心碎的高速公路死亡事故。一名才剛新婚不久的年輕女子在車禍中奇蹟生還，卻在逃離翻覆車輛後數秒，不幸遭卡車撞擊身亡。消息曝光後，親友與網友紛紛透過社群媒體哀悼這名年輕新娘，並為仍在與死神搏鬥的丈夫祈福。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，24歲的建築師薩瑪拉（SamaraPrado Martins）與丈夫馬丁斯（Thiago Oliveira Martins），去年12月29日駕車行經巴拉那州蓬塔格羅薩市的BR－376號高速公路時，不明原因在路肩翻覆，兩人隨後自行脫困，暫時避過死劫。未料僅數秒後，一輛行駛中的大型卡車因煞車不及，直接撞上剛脫困的夫妻，釀成二次悲劇。

廣告 廣告

薩瑪拉遭到猛烈撞擊後當場死亡；丈夫則重傷昏迷，被緊急插管並以直升機後送至蓬塔格羅薩市的醫院，目前仍在加護病房接受治療，生命跡象不穩，家屬持續守候。

據家屬表示，這對夫妻一個月前才剛舉行婚禮，事發當天正從海邊返程，車內只有兩人。薩瑪拉的父母、兄長與嫂嫂當時在另一輛車上，發現前方發生事故後立刻折返查看，未料迎來噩耗。

另一方面，肇事卡車在撞擊後衝入路旁田地，司機並未受傷。警方已介入調查，釐清最初翻車的真正原因及卡車是否涉及疏失。薩瑪拉的遺體已送回家鄉南馬托格羅索州杜拉多斯市，將由家人為她舉行後事。消息曝光後，親友與網友紛紛透過社群媒體哀悼這名年輕新娘，並為仍在與死神搏鬥的丈夫祈福。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

白色巨塔1／無照醫療廠商執刀手術 中榮神經外科醫師一旁納涼觀看

白色巨塔6／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 石崇良喊：不可思議

白色巨塔3／中榮爭議非首次！神外主任代刀釀醫糾 下體化膿慘遭整組切除