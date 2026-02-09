新婚夫妻「第一個春節」怎麼過？4習俗5禁忌報你知

婚前婚後生活大不同，而對新婚夫妻來說，一同度過的第一個農曆新年，肯定是期待又緊張。（示意圖／Unsplash）





婚前婚後生活大不同，而對新婚夫妻來說，一同度過的第一個農曆新年，肯定是期待又緊張，對此有婚禮顧問在Dcard上整理「夫妻過年4習俗5禁忌」，讓新人們可以順順利利過好年。

夫妻春節4大習俗

1. 吃團圓飯

吃團圓飯是除夕夜的重頭戲，通常夫妻須與夫家共進年夜飯，象徵家庭團圓與和睦，可以準備魚（年年有餘）、年糕（步步高升）、橘子（大吉大利）等，這些都是代表吉祥的必備食品。

2. 發紅包

新婚夫妻都是雙方家族「新成員」，可以發紅包給晚輩甚至是未婚親戚以示祝福，金額建議選擇雙數吉利數字，且要避免不吉利的數字如「單數」或「4」。

3. 回門與拜年習俗

根據傳統結婚後的第一個農曆新年，初二是「回門日」，新婚夫妻需一起回娘家拜年，是一個非常重要的禮節，象徵新娘在婚後依然與娘家保持聯繫，禮物可以準備年糕、糕點、酒類、糖果等，代表甜蜜與豐收。

4. 祖先祭拜與家族儀式

部分家庭會進行祖先祭拜，新婚夫妻應主動參與，表示對家族的尊重與責任。

夫妻春節5大禁忌

1. 不可吵架或說不吉利的話

過年期間夫妻間應和睦相處，忌諱爭吵、抱怨或說負面話語，尤其在除夕夜和初一，習俗上認為這會影響一整年的運勢。

2. 避免掃地與倒垃圾

除夕夜之後特別是初一，忌掃地與倒垃圾，有把財運與福氣掃走之說，若有必要清潔，應從外往內掃，象徵把福氣帶進家門。

3. 不可剪髮與洗衣

初一至初三期間避免剪髮，因「髮」與「發」諧音，剪髮象徵剪掉財運，洗衣則因與水神生日相重，避免冒犯神靈。

4. 不吃稀飯或欠收的食物

初一早餐忌吃稀飯，因為稀飯被認為是貧窮象徵，最好是吃頓豐盛的早餐，如年糕或湯圓，象徵生活富裕與甜蜜幸福。

5. 新娘不宜回娘家過除夕

根據傳統觀念，新婚妻子在結婚後的第一個除夕夜通常會與夫家過，回娘家的日子通常安排在初二，臨行前也需再次向父母與長輩道謝與拜年，表達感恩之情。

