新婚夫涉毆妻被丟包 奔警局謊報妻遭擄走

記者呂彥、林意芸／花蓮報導

花蓮一名18歲男子向警方報案，聲稱妻子被擄走，對方更開口勒索60萬元，警方立刻展開追查，沒想到案情大翻轉，是男子自導自演的烏龍報案。妻子朋友表示一群朋友開車出遊，但看不慣男子在車上對妻子動手，因此趁機丟包。目前警方已協助女子聲請保護令，另外男子亂報案的行為也涉犯誣告罪，後續依法移送偵辦。

男子報警聲稱妻子被擄走，追查後發現是男子自導自演的烏龍報案。

男子搭乘計程車匆忙直奔派出所，立刻拿出身分證，著急跟警方說明表示自己的妻子被擄走，消息驚動整個警局，不敢大意。

員警：「你叫什麼名字？」

警方依照男子的敘述攔查可疑車輛，順利找到人質，但對方一點也不像被綁架。

鄭姓妻子友人：「他剛剛家暴他，他剛剛打她。」

警察追查後發現，報案男子的妻子沒有被擄走，是朋友看不下去男子頻頻對妻子施暴。

報案人妻子的朋友看見警察找上門、急忙澄清，警方當下聽的是一頭霧水，怎麼擄人案，變成家暴案？

員警：「反正就找不到人啊。」

鄭姓妻子友人：「因為她其實現在不想回去。」

員警：「你說那女生喔？」

鄭姓妻子友人：「對，因為她怕再被打，他在我們面前打他巴掌、掐她脖子再拽他頭髮。」

案情大翻轉， 報案的18歲李姓男子妻子根本沒被擄走，他和太太今年10月在網路認識，交往一個月後火速登記結婚，26日和朋友一行人從台南一路開車到花蓮，但路途李姓男子多次在車內對妻子動手，朋友看不下去，趁他下車到超商買東西時決定將他丟包。男子買完東西，發現車子開走，不斷奔跑大喊停車，最後一個人被丟在路邊，氣不過，跑到派出所謊報妻子被擄。

男子下車買東西，回來發現一個人被丟包在路邊，氣不過，才跑到派出所謊報妻子被擄走。

他向警方聲稱，妻子在某間超商被擄走，對方開口勒索60萬元贖金，警方出動大量警力，一個小時後在吉安海岸路一帶找到男子所說的白色車輛，結果聽完兩方說法，才知道是烏龍報案。

吉安分局北昌派出所長賴柏翰：「依刑法第169條誣告罪，函送花蓮地檢署偵辦，同時協助鄭姓女子聲請保護令。」

看似緊張的擄人案，根本是男子自導自演，更被揭穿有家暴嫌疑，還多了一條誣告罪，罪加一等。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

不良行為，請勿模仿！

