新婚妻超愛派對玩瘋了 傳貝佐斯快累死

美國億萬富豪貝佐斯2019年與元配離婚後，去年6月砸重金在義大利威尼斯舉辦豪華婚禮迎娶二婚妻桑琪士。兩人婚後仍搭著豪華遊艇四處玩樂。有娛樂八卦記者最近爆料說，比貝佐斯年輕幾歲的桑琪士活力旺盛，不斷辦派對享樂，而年逾60的貝佐斯顯然體力不支，難掩疲態。

專攻英美娛樂新聞的媒體人詹姆斯(Rob Shuter)最近在個人部落格發文表示，現年61歲的亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）和56歲新婚妻桑琪士（ Lauren Sánchez）在科羅拉多州滑雪勝地阿斯本度過聖誕節假期後，兩人又搭著豪華遊艇現身加勒比海小島聖巴斯（St. Barts）。

知情人士向詹姆斯表示，桑琪士在當地名流聚集的妮基海灘上參加生日派對，玩得不亦樂乎，貝佐斯則是明顯露出疲態。

該名知情人士說：「羅倫（桑琪士）的精力用不完。她一直興奮地跳躍、跳舞、狂笑，而傑夫（貝佐斯）則是拼命硬撐，看起來精疲力盡。

在生日派對上有多名穿著比基尼女子手持煙火香檳，其中一人騎著摩托車進場帶動氣氛。該名消息人士表示，此時桑琪士從座位上興奮地跳起來加入歡呼，「而傑夫就像是被龍捲風捲起來一樣跟上去。」

據了解，貝佐斯去年6月在威尼斯辦完婚禮後，兩人便常到聖巴斯島上度假。

該篇文章引述另一名知情人士說，貝佐斯先前在阿斯本度假時，也明顯看得出來有點跟不上老婆的活力。該人士形容：「他（貝佐斯）很快樂，但他為了跟上她顯然累壞了。」

網路上有民眾上傳疑似是桑琪士和貝佐斯在地中海小島度假的影片，畫面上的桑琪士也是活力十足的跳舞，而貝佐斯則是微微左右搖擺。

前新聞主播出身的桑琪士和前夫原本是貝佐斯與前妻史考特（Mackenzie Scott）的好友。八卦媒體《國家詢問報》2019年踢爆貝佐斯和桑琪士的婚外情，而在報導刊出當天稍早，貝佐斯宣布和結縭25年的史考特宣布「和平」分手，桑琪士也向丈夫坦承外遇。兩人各自離婚後不久便公開出雙入對，桑琪士也從小三成功躍為正宮。

貝佐斯的元配史考特離婚後分到鉅額資產，展開她的慈善事業。自2020年起迄今，史考特至少捐出260億美元。

相較之下，貝佐斯和現任妻子則豪不吝嗇砸錢在自己身上。據說兩人在威尼斯的婚禮耗資2000萬至3000萬歐元（約7.4億至11億元台幣）。

