新婚尪刪光LINE聊天紀錄 她按1鍵驚見偷吃秘密氣炸
一名新婚人妻借用先生手機查資料，意外發現對方LINE中藏有多個「隱藏聊天室」，內容充斥曖昧與性邀約訊息，對象遍及多名陌生女子，讓她瞬間崩潰，貼文曝光後，也讓不少網友才知道LINE有此功能，若要查看隱藏聊天室，可在主頁點選「設定」，再進入「聊天」選擇「隱藏聊天室」，並針對個別好友點選「編輯」後按下「解除隱藏聊天室」即可查看訊息。
原PO於Dcard發文指出，與丈夫交往7年後結婚，一直以來從不查看對方的手機，某次周末她借用丈夫手機查資料，意外看到陌生女子傳訊「最近要見嗎？」點開卻是空白對話，直覺異常後檢視LINE「隱藏聊天室」，才發現多名陌生女性帳號，內容多為曖昧與性邀約。
原PO氣得全身發抖，質問丈夫後，對方立刻下跪認錯，辯稱那些都是婚前的舊事，婚後已經收心改過，但她仍難以接受，覺得遭到背叛，心中那個曾經信任的伴侶形象也在瞬間崩塌。
貼文曝光後，網友才知道LINE有這個功能，有人說，若要查看隱藏聊天室，可到主頁點選「設定」，再點選「聊天」，選擇「隱藏聊天室」，再針對個別好友，點選「編輯」按下「解除隱藏聊天室」即可。
但針對原PO丈夫的行為，許多女網友也坦言無法接受，紛紛建議離婚，「這種事只有0次和無數次」、「我完全不能接受，誰知道他對妳還有什麼謊言？」、「我是建議妳放過妳自己...這種人不會改，他只會藏得更深」。
