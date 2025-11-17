新婚尪遭妻抓姦！用「LINE隱藏功能約戰」破解方式曝

生活中心／于士宸報導

婚姻關係中外遇糾紛時有所聞，許多人為了掩飾偷情軌跡，不惜將聊天紀錄層層加密、藏得滴水不漏，生怕一個不小心就讓伴侶看出端倪。不過，近日一名網友在Dcard上發文透露，自己與老公交往七年、結婚僅3個月，本以為生活正步上正軌，卻在一次偶然的機會中，發現對方的LINE竟藏有「1隱藏功能」。她好奇點開後，迎面而來的竟是一連串露骨的曖昧對話與約炮訊息，內容不堪入目，瞬間擊垮她對婚姻的信任，原PO忍不住情緒崩潰，無助之下在論壇發文求助。

廣告 廣告

新婚3個月尪遭妻抓姦！用LINE「1隱藏功能」狂約戰…破解方式曝光了

原PO老公利用LINE設定中「隱藏聊天室」功能，與多名陌生女子傳送曖昧訊息、安排約會。（圖／翻攝自LINE設定）





近日，一名網友在Dcard論壇匿名發文，控訴與交往七年、結婚僅三個月的老公竟在婚前利用LINE「隱藏聊天室」功能，與多名陌生女子傳送曖昧訊息、安排約會，讓她瞬間陷入震驚與不知所措。原PO表示，某次與老公出門旅遊前想查天氣，卻意外收到一名陌生女子傳來「最近要見嗎？」的訊息，立刻引起她警覺。她使用預覽功能查看時，發現聊天室竟一片空白，無法看到先前對話。隨後她進入LINE設定，打開隱藏聊天室功能，赫然發現多條露骨性邀約與曖昧訊息，一氣之下質問老公，卻得到老公回覆「都是婚前的事」，辯稱婚後已經收心改過，一番話令原PO瞬間信任與情感崩塌，無奈之下在論壇尋求網友求助。

新婚3個月尪遭妻抓姦！用LINE「1隱藏功能」狂約戰…破解方式曝光了

多數網友建議原PO能理性做出離婚決定。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

貼文曝光後，瞬間掀起一陣熱議，網友紛紛給出建議，留言：「這種事只有0次和無數次」、「太噁心了......這一定很衝擊......... 」、「如果照他說的最後一次是年初，怎麼會昨天還有人問他最近要見面嗎？真相很醜陋，很殘忍，很讓人心痛」、「交往後就該收心了吧」、「蒐證，起訴離婚」、「如果是我應該會離婚.... 因為這種信任一旦產生裂痕，還要怎麼好好相愛？」，多數人都希望原PO能理性做出離婚決定。

原文出處：新婚3個月尪遭妻抓姦！用LINE「1隱藏功能」狂約戰…破解方式曝光了

更多民視新聞報導

中國祭「禁日令」民眾不甩？小粉紅「瘋飛日本」喊這句

2025「全球最富城市」不是紐約！台北勇奪「這名次」

中國祭「禁日令」急了？《鬼滅》票房「飆9.9億」網酸爆

