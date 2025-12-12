新婚才一年突驟逝！賴佩霞洋女婿「死因曝光」悲泣天人永隔

賴佩霞（左1）小女婿不幸病逝（右1）。尚時代文創娛樂提供

資深女星賴佩霞昨（11日）證實小女兒的丈夫Kevin，日前不幸於美國病逝，女婿是因「換心手術」未成功而離世。賴佩霞不捨吐心聲「這麼好的年輕人」，哽咽表示自己一直相信女婿會挺過去，至今仍難以接受，更心疼女兒與心愛的人天人永隔。

事實上，賴佩霞的小女兒去年才在美國完婚，未料才隔一年就突傳噩耗，雖然感到難過，但賴佩霞也告訴自己「這就是人生」；據悉，賴佩霞本想直接飛美國陪伴小女兒，但因她很早就安排演講，在家人的支持下，賴佩霞決定以當下的心情跟大家分享靜心過程，並於活動結束後飛往美國送別女婿，陪伴女兒度過最艱難的時刻。

賴佩霞（左）跟小女兒感情非常好。尚時代文創娛樂提供

賴佩霞日前錄製新單曲〈總會有個人〉，象徵她音樂旅程的新篇章，更成了她對小女婿Kevin的生命領悟與致敬。她說：「對我來說，《總會有個人》的誕生，就是我對Kevin留給我們的一切的感謝與理解。他讓我看到生命的脆弱，也看到愛如何在最艱難的時刻仍然支撐著我們。」



