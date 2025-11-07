新婚才60分鐘！政府一原因逼男子「把愛妻送出國1年」 他崩潰了

男子跟老婆結婚後，發現政府要求老婆出境長達1年的時間，相當崩潰。示意圖／Pixabay

一名AI工程師日前跟相戀已久的越南籍妻子結婚，外交部核發了結婚文件，小倆口也在戶政事務所辦理了結婚登記，兩人終於成為合法夫妻。但是才短短的60分鐘，他們到移民署辦理依親居留卻被拒絕了，而且移民署還說新娘是「待遣返勞工」，要逼男子親手將愛妻送出國365天，11月15日就要執行，讓男子相當崩潰。

男子在臉書社團「爆料公社公開版」發文表示，自己只是一個普通人，因為緣分遇見了此生的摯愛，老婆是越南人，10月30日兩人在新北戶政事務所辦理結婚登記之後，馬上拿著剛出爐的「戶籍謄本」，興奮的前往移民署辦理依親居留，但是卻被拒絕了，理由是新娘「被勞動部管制」。這讓男子崩潰的問：我們是「合法夫妻」這件事，只維持了短短 60 分鐘 ？

一切的起因，是 15 個月前（去年8月），男子的妻子在勞動部「核准」的工作地點，因為臨時協助結帳，被勞檢認定「從事許可以外工作」。男子說，荒謬的是，1個月後勞動局的「裁處書」，寄到一個「為此而被迫歇業」的舊地址，而他們根本沒收到。等到知道的時候，是因為妻子的「聘僱許可」已經被勞動部廢止了，所以他們立刻向行政院提起訴願，在訴願期間，兩人也在越南完成了結婚登記。

兩人拿著勞動部「暫停執行」的公文，想辦理結婚文件驗證，卻被「外交部駐越南辦事處」用這個舊勞動案刁難了整整3個月，無法申請免面談。最後，只能專程跑飛越南面談，再加上監察院介入調查，外交部才終於在10月20日放行，承認兩人的合法婚姻。

接下來兩人才會在10月30日到戶政事務所辦理結婚，但當天下午台北市移民署就回：「我不管戶政，電腦系統說她被『勞動部』管制，所以她『現在』的身分不是『國民配偶』，而你只能依法辦理遣返的『待遣返勞工』。」

男子氣憤指控，移民署無視兩人「現在」的合法婚姻身分，只願意執行勞動帶對於妻子「過去」的勞工身份的勞工處分。而更誇張的是，11月1日，兩人收到了勞動部的「限期出境函」，要求越南籍妻子在11月15日前要離開台灣。

男子立刻找了法扶律師諮詢、向內政部提起了訴願，分別在11月3日及11月4日，正式向內政部及台北高等行政法院遞交了訴願書及「行政訴訟」和「停止執行聲請書」，但是法律程序很慢，11月15日的期限又快要到了。

男子崩潰發文求救：「我們已經窮盡所有合法的救濟方式。我不是來吵架的，我只是想救我的家庭」。他問：「我們剩餘的生命，為什麼要被政府機關的矛盾浪費？」他說，一個人的壽命，扣掉睡眠，清醒的日子大概只剩 16000 天，他不願意因為政府機關的矛盾與互踢皮球，就白白犧牲掉 365 天，不能與自己相愛的人在台灣長相廝守。

男子公開質問行政院，一個因為「瑕疵程序」（裁處書寄到空屋）而引發的勞動案，它的重要性，大過於「憲法所保障的家庭團聚權」嗎？「我們什麼都沒做錯。我們只是守法，卻在官僚的裂縫中，在司法救濟的空窗期中，即將家破人亡」。

網友看後紛紛留言「照目前法令，應該不可為你開特例，違法在先。要用婚姻卡前案應是不可行」、「自己犯法然後情勒法治系統成全你口中好偉大的愛情」、「簡單說就是做了許可以外的工作⋯被裁罰，所以行政程序中斷不被認定夫妻」、「是你老婆違法在先，就是個逃逸外勞，是真愛換你去住越南不就好了」、「如果你們用這個方式可以解套，台灣非法移工的漏洞直接放大」、「以前非法打工就是劣跡斑斑的違法行為，國家管制也是正常的，當時你老婆不要犯法就好，犯法的人，台灣限制入境給予觀察期本就是正常程序」。



