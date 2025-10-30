新婚生活放閃不斷 Lulu自認主動、漢典讚「貪圖她美色」

Lulu黃路梓茵（右）與陳漢典在《半里長城笑噴版》演分手戀人，Lulu劇中大喊「我懷孕了。」受訪強調目前沒有，陳漢典接「搞不好明年台中場就會看到一個孕婦。」（寬宏藝術提供）

新婚10天的Lulu黃路梓茵與陳漢典，今（30日）首度以夫妻身分亮相，出席李國修經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城笑噴版》彩排記者會。兩人劇中飾演昔日戀人，一登場就火花不斷，Lulu大喊「感情騙子！」又自爆「我懷孕了」，陳漢典立刻接哏：「等這天等很久了！」現場笑聲與粉紅泡泡齊飛。

導演許栢昂笑說，排練時就察覺兩人互動曖昧，「Lulu對漢典異常溫柔，還下不了狠話」，陳漢典更是一見她就「自動收手」，讓他懷疑兩人搞地下戀，開玩笑喊：「是不是迫於壓力才公開結婚？」夫妻倆也幽默接話：「真的沒有計畫，聊著聊著就結婚了。」藝術總監王月則感性表示：「看他們在舞台上閃得這麼自然，真的替他們開心。」

《半里長城笑噴版》彩排，卡司一字排開超華麗，周家寬（左起）、大愷、杜詩梅、陳漢典、Lulu、王月、導演許栢昂、郭子乾、樊光耀郁方等。（寬宏藝術提供）

談起新婚生活，Lulu甜笑說：「以前我們很少一起逛街，現在變成生活夥伴，很自然。」陳漢典笑回：「她現在不是我同事，是我『老同事』。」被問誰先主動，Lulu大方認「婚後我主動啦！」陳漢典也補一句：「牽手接吻一氣呵成。」他更笑說自己是「外貌協會」，坦言「貪圖她的美色」，Lulu立刻接招：「我沒心動，因為我覺得我自己最漂亮！」夫妻鬥嘴功力滿分。

《半里長城笑噴版》由王月監製、許栢昂執導，集結郭子乾、樊光耀、Lulu、陳漢典、郁方、杜詩梅等實力卡司，以「戲中戲」手法融合古裝、歷史與現代情境喜劇，笑中帶淚諷刺人性與現實。該劇將於10月31日至11月2日在台北國家戲劇院登場，12月27日移師高雄衛武營，明年2月28日於台中國家歌劇院演出，購票可洽寬宏售票網及全台萊爾富、OK便利商店。

