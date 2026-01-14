新婚生活甜炸！李玉璽笑曝每日早起「硬起來」 讚許允樂貼心

藝人李玉璽2025年12月17日與許允樂登記結婚。14日他出席香氛品牌活動，談到新婚生活，表示現在過得「很好、很開心、很快樂」，且心態上變得更穩重，「有個人在身邊的那種感覺不太一樣。不管是賺錢、或接下來方向，身邊都有一個人可以一起討論」，人生目標也更加明確，與許允樂順其自然備孕中，目前的想法是生完寶寶再辦婚禮，「我們覺得花童是自己小孩，好像也蠻可愛的。」兩人出門前一定會擁抱、親一下，相當甜蜜。

李玉璽14日出席香氛品牌活動。（圖／記者郭竹倩 攝）

廣告 廣告

李玉璽透露與許允樂日常生活也很有儀式感，「我們都很喜歡點蠟燭。」談到什麼香味會讓他想撲倒老婆？他羞曝「怎麼樣都會吧！」坦言睡醒可以看到愛妻睡得很好，「是我覺得很幸福的時候。」

李玉璽談到新婚生活，表示現在過得「很好、很開心、很快樂」。（圖／記者郭竹倩 攝）

李玉璽稱婚後為了家庭，每天早上都必須逼自己「硬起來」，維持自律的作息，近期在為舞台劇排練做準備，也有在錄製新歌，「最近我早上8點多就要起來看盤、準備工作。」有時許允樂會貼心地準備早餐，「讓我邊吃邊看盤」；他也笑說許允樂很「旺夫」，告白「真是娶對人！」兩人結婚至今還沒有吵過架，「我們的日常就是會時不時的出去約會」。

延伸閱讀

天王周杰倫澳網國籍CHN 粉專點名綠側翼：可開始抵制了！

澳網/史上最快淘汰？周杰倫賽前「猜輸拳」上場被秒殺

澳網/尷尬了！周杰倫「連球都沒碰到」 首輪無奈出局