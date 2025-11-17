新婚一個月！Lulu辣穿高衩泳裝「神秘三角洲」全看光 1亮點掀熱議

娛樂中心／綜合報導

女星Lulu（黃路梓茵）擁有流利的口條，踏入演藝圈後主持過不少典禮活動，深受粉絲的喜愛。而Lulu才在上個月跟陳漢典登記結婚，一舉一動都備受關注，近日還曬出穿高衩泳裝的火辣畫面，驚人身材讓網友全都看傻眼。

Lulu日前曝光多張在泳池游泳的辣照，只見她穿著一套高衩的白色泳衣，襯托出纖細的好身材，尤其Lulu所戴的泳帽有別於一般樸素造型，而是以眾多藍白色花瓣點綴，十分引人注目。

此外，Lulu還分享這套泳衣是在美國購買，恰巧到台中旅遊出大太陽，才讓她有機會可以穿上，把握入冬前的最後一游，貼文曝光之後，許多人不只誇讚Lulu很漂亮，目光還被泳帽所吸引，紛紛直呼：「泳帽好好看」、「那個泳帽好搶眼」、「那泳帽只有Lulu能駕馭」。

Lulu好身材全現形。（圖／翻攝自Lulu IG）

