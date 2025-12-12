新婚一年！賴佩霞女婿「換心失敗」亡哽咽：為何撐不過… 8症狀當心
生活中心／施郁韻報導
藝人賴佩霞小女兒的丈夫Kevin因先天性心臟病，進行「換心手術」未成功離世，於12月3日在美國離世，她哽咽說「這麼好的年輕人」。資料顯示，先天性心臟病成因複雜，8大症狀要當心。
賴佩霞提到，12月3日台北時間清晨三點多，小女婿因為換心臟手術失敗而離開了，她感慨表示，小女婿近年身體狀況不穩定，自己一直相信對方會挺過去，一度哽咽到說不出話，認為對方是一個這麼好的年輕人，對於女婿的離世無法接受。
事實上，賴佩霞小女兒2024才在美國結婚，豈料隔一年，這對夫妻面臨天人永隔的局面，賴佩霞也告訴自己「這就是人生」，
據中華民國心臟病兒童基金會資料顯示，心臟在胚胎發育階段，某些原因使得心臟的結構異常，血流方向和壓力的改變，異常的心臟結構被稱為「先天性心臟病」。
第一胎患有先天性心臟病時，第二胎罹患先天性心臟病的機會提高至2至6倍。至於先天性心臟病的類型，症狀包括心雜音、發紺、易疲倦、呼吸困難、不正常之脈搏、生長遲緩、易冒汗、反覆性呼吸道感染等。
