新婚、育兒租金補貼加碼50％？內政部：前提是立院不卡總預算

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

內政部今(12/28)表示，明年起，將針對婚育家庭提供租金補貼補助金額加碼與資格放寬、優先入住社會住宅及增加補助項目等措施，只要是結婚登記2年內的新婚家庭，租金補貼直接加碼 50%；每多生1胎再加碼補貼50%，無加碼上限，但不得超過實際租約金額。但內政部也說明，若明年預算卡關，相關資源恐無法如期到位，盼立院盡速通過總預算案。

內政部長劉世芳，資料照

內政部指出，在申請資格部分，針對婚育族群所得標準，每人每月平均所得從最低生活費3倍放寬至3.5倍，以營造婚育友善環境，只要民眾敢婚、敢生，政府將全力給予支持。

內政部上午發布新聞稿說明，中央目前已將既有社會住宅資源、包租代管及租金補貼3大居住政策結合婚育宅概念，提供婚育族群、新婚及育兒家庭更多支持。

內政部指出，中央今年分別在台北、新北、桃園、台南及高雄等5都，釋出1022戶的婚育宅，總計受理件數逾2700件，相當熱門搶手，未來3年內將會再新增1萬戶的婚育宅供給。

內政部說，明年則會依照社會住宅完工的進度，分別在新北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、臺南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、臺東縣及澎湖縣等11個縣市提供逾千戶。另育兒家庭承租年限部分，含延長可達12年，以確保居住與子女就學的穩定性，再結合其他部會之育嬰留停及生育給付等資源，能有效減輕整體經濟負擔。

內政部表示，包租代管社會住宅第5期計畫已於今年10月1日正式啟動，對於育有未成年子女或新婚家庭提供「育兒安全設施」補助，如新增防墜設施、防撞條、防撞地墊、防燙圍欄、插座安全蓋、安全鎖等相關項目，明年元旦起，修繕補助最高可領6千元。

內政部說明，已規劃未來7年將投入約270億元經費，以建立穩定可持續執行之措施。但明年度中央政府總預算案審查進度延宕，內容涵蓋其他部會之公共化托育設施布建、新版生育給付及育嬰留停方案彈性補助等，相關支持資源無法如期到位，整體政策將卡關，實質影響民眾權益，盼立法院能夠儘速完成審議及通過總預算案，共同照顧婚育家庭。

