新婚2個月為倒垃圾翻臉 法官判離勸原因曝光勸：好聚好散

原本期待的新婚生活，卻因倒垃圾爭執徹底變調，人妻小嫻（均化名）婚後與丈夫小勇分居兩地，沒想到婚後才2個月就因為動粗事件鬧到警局，小嫻當晚心碎逃回娘家，之後兩人除了還車鑰匙就再也沒見過面，婚姻關係名存實亡，展開長達1年的分居生活，最終小嫻訴請離婚獲准，法官還感性勸告兩位「好聚好散、各自安好」。

倒垃圾衍生家暴

判決顯示，小嫻和小勇新婚燕爾卻沒住在一起，才剛登記結婚2個月後，竟然為了倒垃圾這種雞毛蒜皮的小事大打出手。當時夫妻在小勇母親住處大吵，小勇失控動手，儘管小嫻向婆婆及小姑求救，但小姑介入後仍無法解決，甚至還跟小勇爆發肢體衝突，鬧到連警察都出面處理，最後小嫻連夜躲回娘家避風頭，夫妻陷入冷戰分居。

人夫辯稱受打罵教育長大

小勇試圖透過簡訊挽回，語氣卻充滿批判，甚至追到小嫻公司，讓她崩潰到必須求助身心科治療。小勇辯稱自己是因為從小在高壓環境長大，習慣父母的打罵教育，遇到衝突才不自覺爆發，並非有意傷害，小勇並強調自己是為了挽回婚姻才四處尋人，希望能再給彼此一次機會。但這些解釋在小嫻眼中，只是另一種形式的騷擾與恐嚇，安全感早已磨滅殆盡，婚姻信任基礎破滅。

法官勸兩人優雅轉身尋幸福

法官審理後認為，雖然家暴保護令沒過，但兩人婚後互動冷淡，分居期間的溝通更是不斷在傷口上灑鹽。既然婚姻的互信基礎已徹底無法修復，構成「難以維持婚姻之重大事由」，因此判准雙方離婚，並在判決最後留下充滿溫度的文字，提醒他們離婚其實是種解脫，每個人都應該先成為獨立且完整的自己，才能擁有健康的關係。法官期許兩人能放下仇恨、停止對立，以好聚好散的態度告別這段感情，優雅地轉身尋找各自的幸福。

