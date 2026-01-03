新婚8個月成永別！鐵皮屋凌晨惡火 夫妻房間驚見「2大易燃物」

高雄鐵皮屋清晨惡火，妻命喪火窟夫插管搶命。（圖 ／翻攝畫面）

高雄市大社區民生路2日清晨驚傳奪命火警，一處鐵皮屋在凌晨4時15分左右突然陷入火海，熊熊烈焰與濃煙瞬間吞噬屋內空間，消防人員獲報後緊急出動15輛消防車、40名警消人員趕赴現場灌救。這起火警不僅燒毀住所，更無情拆散一對才新婚8個月、感情融洽的年輕夫妻，令人鼻酸。

起火建物為鐵皮加蓋的1層樓住宅，尤姓一家7口同住，屋內隔成3個房間，而火勢最猛烈的起火點，正是22歲尤姓男子與20歲謝姓妻子的新婚房間，消防人員破門搶救時，先救出尤男但他已手腳嚴重燒燙傷、意識模糊，緊急送醫後在加護病房插管治療；謝姓妻子則疑似逃生不及，被發現時已不幸罹難，葬身火窟。

其餘5名家人雖驚險逃出，所幸均未受傷，但親眼目睹火災奪走至親，精神創傷難以平復。據了解，這對夫妻於去年5月結婚，同在物流公司擔任理貨員，親友透露2人平時感情甜蜜，幾乎形影不離，元旦假期才剛一起出遊，事發前也未聽聞爭吵，突如其來的意外讓親友難以接受。

消防人員初步勘查發現，起火的夫妻房間空間狹小，且靠窗位置堆放精油、機油等易燃物品，屋內同時有電腦與多條延長線、插座交錯使用，增加電線過載與起火風險，火調人員指出，鐵皮屋本身耐火性差，一旦起火容易迅速延燒，加上可燃物集中，極可能在短時間內釀成致命災害。不過，確切起火原因仍需進一步鑑識釐清。

