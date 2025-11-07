新媒體主任Rapper身份引熱議 國民黨：未來配合文傳會戰略需求

國民黨新任新媒體部主任王安國。周志豪攝



國民黨新任新媒體部主任王安國，因Rapper身份引發熱議，過往作品也曝光。國民黨發言人牛煦庭表示，這是王以前在業界的愛好與自由創作，是加入團隊前的東西，但加入文傳會後，就要進入分工體系，確保未來產出符合文傳會戰略需要。

牛煦庭表示，文傳會正重新盤整工作，先把分工做好，讓每個文傳會幹部能發揮最佳戰力，等分工明確，安排就定位，會與立委、縣市政府建立流暢溝通平台，在空戰戰力做最有效戰力統合。

不過牛煦庭也說，要給前主席朱立倫時代的新媒體團隊最高讚許，之前的團隊給我們造成不小壓力。

國民黨主席鄭麗文傳明天將參加共諜將官追思大會，再遭質疑。牛煦庭表示，不要把意識形態套入鄭每個行程，盼外界用開放心態看待，也認為鄭屆時會有公開發言，表達清楚立場與理由，會給大家滿意的說法。

牛煦庭批評，台灣政治最糟糕是所有東西先預設立場扣帽子，對建構理性政治環境沒有幫助。

