新媒體人才搖籃在高雄 K-TV行銷大師養成計畫培訓600青年即戰上線

▲青年局「行銷大師養成計畫」自開辦以來邁入第五屆，累計近千人報名、培訓近600名學員，協助青年銜接接案市場、品牌行銷與內容產業需求。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】隨著短影音、自媒體與數位行銷需求持續攀升，新媒體已成為青年投入職場、展現自我的基礎技能。高雄市政府青年局成立之「K-TV高雄新媒體人才培育中心」近年強勢推動新媒體人才培育，指標性的「行銷大師養成計畫」結合趨勢與實戰操作，協助青年精準銜接產業第一線。該計畫至今邁入第五屆，已累計吸引近千名熱血青年報名，成功培訓近600位學員。許多青年於結訓後實際投入接案與內容製作市場，並回饋接案機會顯著增加、整體收入穩定成長，展現出「即戰力」培育的強大政策成效。

▲高市青年局長林楷軒（前排右四）出席學員小聚活動表示，青年局將持續透過系統化培育與交流平台，成為青年創作與接案發展最穩定的支持力量。

青年局局長林楷軒表示，現今影音剪輯工具普及，已是「人人皆媒體、百業皆影音」的時代。無論是青創事業或是職場青年，透過影像傳遞品牌價值已是核心競爭力。然而，在競爭激烈的流量紅海中，會拍影音只是門檻，具備「專業深度」與「商業思維」才是勝出關鍵。青年局持續扮演支持與陪伴的角色，透過系統化的培育機制與國際資源整合，縮短青年的摸索期，致力成為青年在創作與接案路上最值得信賴的強力後盾。

▲高市青年局透過「K-TV 高雄新媒體人才培育中心」規劃短影音與跨域新媒體實務課程，協助青年建立多元職涯能力，圖為「行銷大師養成計畫」課程，由講師海苔熊引導學員思考創作者的職涯發展方向。

▲行銷大師學員毛御亘結訓後投入新媒體接案市場，並參與 Wellmedia「青春特派員」計畫挑戰節目主持，強化表達能力與臨場應變，拓展自媒體專業發展。

為深化學員的商務實戰經驗，青年局日前特別舉辦「接案者的攻心提案術」學員年末小聚，邀請歷屆「行銷大師」學員回流交流。現場更力邀曾與agnès b.、3M等國際知名品牌聯手合作的重量級名導何明昉親自領路，分享從零到一的接案歷程與高勝率提案策略。透過精準的實務案例解析，協助學員掌握產業溝通關鍵，學習如何將創意轉化為客戶買單的商業價值。

▲「接案者的攻心提案術」學員小聚邀請仙貝映像導演何明昉分享11年接案經驗，透過實務案例與情境模擬，協助學員掌握提案策略與產業溝通重點。

計畫的培育成果也直接反映在學員的表現上。學員毛御亘在課程結訓後，已能獨當一面，成功協助企業進行短影音企劃與拍攝，將課堂所學無縫轉化為職場接案收益；另一名學員魚魚，本身為旅遊頻道《不安於室》創作者，參與課程後頻道觀看數強勢成長約兩成，不僅成功接軌品牌分潤合作，更發揮其工作背景優勢，跨足「品牌經紀」角色，從內容產出者進階為具備商業規劃能量的個人品牌。

▲「K-TV 高雄新媒體人才培育中心」打造高雄專屬的創作者孵化基地，自開辦以來已邁入第五屆，累計近千人報名、培訓近600名學員。圖為南臺科技大學黃瓊儀教師與同學前來新媒體中心參訪。

青年局強調，為持續拓寬青年的國際視野與商業鏈結，計畫預計於今年2月再度舉辦電商主題交流活動，並規劃與「亞馬遜全球開店」合作，串聯國際級產業資源。未來將持續透過「K-TV 高雄新媒體人才培育中心」打造南台灣專屬的創作者孵化基地。相關活動資訊歡迎青年朋友關注高雄市政府青年局官網、FB、IG，或加入官方 Line@（@youth.kcg），掌握第一手新媒體趨勢與創業利多。