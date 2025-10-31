新媒體證照報名倒數 KTV助高雄青年搶攻數位就業力

K-TV新媒體人才培育中心定期辦理培育課程，力邀業界創作團隊與專業講師協助輔導人才。圖為亞馬遜網路服務(AWS)在今年8月首度南下於K-TV舉辦培訓課程。 圖：高雄市青年局/提供

[Newtalk新聞] 高雄市政府青年局轄下「K-TV新媒體人才培育中心」推動的「新媒體行銷管理師認證考試」，報名至11月14日截止，報名人數屢創新高，截至目前已突破850人，較去年同期成長近一成，顯示青年投入新媒體領域的熱度持續攀升。今年考試將於12月13日登場，隨著影音行銷與內容創作成為青年世代的關鍵技能，青年局積極整合產學資源，建構從培訓、考照到就業的完整支持體系，協助青年以專業實力接軌數位產業。

青年局長林楷軒表示，高雄正以具體行動開創青年創意實踐的舞台。透過新媒體證照制度，青年能系統化學習內容製作、行銷策略與數據分析等職能，並以具體成果展現專業實力。他指出高雄擁有豐富的城市故事與多元產業場域，是青年發揮創意、實現夢想的理想城市，也期盼更多新媒體人才以創作力為城市注入新能量，讓高雄成為青年展現專業與創意的最佳起點。

青年局指出，自證照制度推動以來，已逐步建立跨平台行銷與內容製作的專業標準，並透過企業簽署「響應企業合約」，強化業界對證照的實質認可。近期更與ACCUPASS活動通及霹靂國際多媒體等知名企業合作，提供領證青年「優先面試權」，協助青年加速銜接職場，形塑從學習到就業的完整循環。

不僅企業熱烈響應，學界也積極投入，青年局陸續邀請各大專院校將新媒體證照納入課程門檻或畢業條件，鼓勵學生考取證照提升求職技能。目前崑山科技大學、高雄科技大學及文藻外語大學《數位內容應用與管理系》等，已將證照列為專業能力指標，讓學生在校期間即可完成實作驗證，銜接未來職場需求。

此外，青年局設立於鳳山行政中心的「K-TV高雄新媒體人才培育中心」，設有專業錄影棚、多功能講座空間與後製設備，不僅開放青年創作者與在地團隊申請使用，更提供特定對象免費借用額度，以支援青年創作與實作需求。近日由ACCUPASS主辦的「南部活動方小聚」選在K-TV舉行，ACCUPASS營運總監Leslie表示「中心設備優秀，感謝高市府提供完善資源，促成這場跨區創作者交流活動。」

K-TV亦成為青年創作者穩定產出的重要推手。語言學習型Podcast《5分鐘越語課》的創作者，藉由中心錄音設備顯著提升節目品質，達成穩定更新目標；另一聚焦永續議題的節目《交匯點》，也已推出30餘集內容，每集累積近千次不重複收聽，以淺顯易懂的方式成功吸引更多青年關注。

青年局強調，未來持續深化「創作空間、培訓、認證與媒合」四核心目標，推動高雄成為新媒體創作聚落。明年也將規劃AI短影音與跨平台數據分析課程，協助青年以作品表達心聲、以專業立足職場，並串聯更多產業能量，讓高雄成為青年「創意實現、就業加速」的城市典範。

K-TV新媒體人才培育中心提供專業級錄音與影像設備，除支援青年內容創作，更協助創作者穩定製作節目，打造高雄友善、高效的新媒體創作基地。 圖：高雄市青年局/提供

ACCUPASS活動通於K-TV新媒體人才培育中心舉辦「南台灣熱情全開！高雄公部門活動行銷大解密」。 圖：高雄市青年局/提供