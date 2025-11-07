新媒體部主任過往創作遭質疑不雅 國民黨：會確保未來產出符合文傳會戰略需要

國民黨發言人牛煦庭(右)表示，國民黨會確保王安國接下來的產出符合文傳會的戰略需要。(記者廖振輝攝)

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨文傳會的新任新媒體部主任由Rapper音樂製作人王安國跨界擔任，但其過往創作內容遭外界質疑不雅，對此，國民黨發言人牛煦庭表示，相關內容是王安國在加入國民黨團隊之前，在業界的自由創作，如今加入文傳會後，就會進入分工體系，國民黨會確保接下來的產出符合文傳會的戰略需要，希望外界能給國民黨多一點的空間，未來一定會準備好才出手。

此外，針對外傳國民黨主席鄭麗文將出席一場追思大會，追思對象竟是最高階的共諜將官吳石，媒體詢問，是否擔心會被冠上「紅統」帽子？牛煦庭說，大家不必把意識型態套路在每一個行程上，如果鄭麗文出席該場合，就會表達一定清楚的立場與理由，希望大家以開放的心態看待，他並強調，台灣政治最糟糕的就是先預設立場，先扣帽子，這對建構理性的政治環境沒有幫助，如果鄭麗文出席，一定會有所準備，給大家一個滿意的說法。

至於許多國民黨立委都說不知道王安國這個人，牛煦庭指出，目前文傳會仍在重新盤整中，他要給前主席朱立倫時期的文傳會團隊稱讚，也給新團隊帶來不小的壓力，文傳會將儘快盤整，安排最適合的位子讓大家展現戰力，等到分工明確並就定位後，就會與立委以及各地藍營執政縣市政府建立溝通平台，讓空戰做有效的戰力整合。

國民黨文傳會主委吳宗憲則說，前任新媒體部主任「阿佑」剛到國民黨時，大家也不認識他，但不代表能力有問題，所以這不是問題所在，讓每一個人適才適所、團結才是目的。

