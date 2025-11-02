新媒體部主任？國民黨「抖音一哥」、基隆前議長兒林益諄：有被徵詢

基隆市議員宋瑋莉過去文宣行銷全交由兒子林益諄（右）設計，近年還特別推出小包裝牙線棒，深受選民喜愛。圖／聯合報系資料照片

國民黨新任主席鄭麗文就任，國民黨中央人事成焦點，有報導指出，基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄將接任文傳會新媒體部主任。林益諄低調表示，自己的確有被徵詢，但還不知道細節與結果；文傳會主委吳宗憲則說，目前還沒確定，明天下午開會時應該會提出相關人選。

國民黨主席鄭麗文正式就任，相關人事布局也引發關注，尤其國民黨前主席朱立倫任內，黨內認為新媒體部於反罷免期間打出漂亮一仗，接下來誰接棒成為關鍵。「風傳媒」報導指出，國民黨新媒體部主任將由林益諄出任，且是文傳會副主委兼任新媒體部主任。

記者向林益諄求證，林回應，他的確有被徵詢，但是細節跟結果都還不知道。吳宗憲回應，人才就是大家都好好合作，但人事目前還沒確定，鄭麗文也沒特別講到這件事情，明天下午會開會，應該是開會時會提出來相關人選。

據了解，林益諄曾任國民黨中央委員，宋瑋莉議長辦公室主任、中華科技大學講師等職務，近年將重心轉往經營網路社群及短影音，國民黨內號稱「抖音一哥」，他臉書介紹也寫著「在TikTok擔任官方認證創作者和員工」。

