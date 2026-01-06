新嫁娘申敏兒好忙 邊陪老公邊擔任LV品牌大使

申敏兒成為路易威登最新品牌大使。（LOUIS VUITTON提供）

站在新婚開運的浪頭上，去年底剛與金宇彬完婚的韓國女星申敏兒很忙耶！除了當金太太之外，最新身份是是接下了路易威登（LOUIS VUITTON）品牌大使一職，不但讓事業更攀巔峰，也是繼璀璨的演藝生涯表現之外，多了份時尚加持！當然，這份另闢財源也不啻為小倆口的新生活帶來更可觀的收入與更大的財富自由啊！

申敏兒出席路易威登2025年度頂級珠寶系列Virtuosity的西班牙馬略卡島發表會。（LOUIS VUITTON提供）

其實申敏兒會接下這份工作已是有跡可循：去年5月她曾參與品牌在西班牙馬略卡島舉行的頂級珠寶系列Virtuosity發布活動，換穿了3套華麗服裝參與盛會；12 月初品牌在首爾舉行的開幕晚宴也有她的蹤影，而在她人生最重要的時刻，婚禮中更配戴了LV Diamonds鑽石系列的鑽石耳環和Galaxy頂級珠寶系列的鑽石項鍊。

廣告 廣告

申敏兒出席路易威登韓國頂級珠寶展。（LOUIS VUITTON提供）

這位41歲的女星，可以說是演藝圈中的清流，她1998年以模特兒身分出道，之後陸續演出多部叫好又叫座的作品，包括《我的女友是九尾狐》《我的維納斯》《海岸村恰恰恰》以及《我們的藍調時光》。而陪著金宇彬抗癌，愛情長跑的10年姐弟戀，更讓人對她的深情感到敬佩。

申敏兒的機場穿搭。（LOUIS VUITTON提供）

在2026新年的一開始，申敏兒即以品牌大使這個全新身份加入路易威登大家族，與演藝圈同伴全智賢、Lisa、孔劉一起，成為韓國時尚團更強大的力量。

更多鏡週刊報導

LeSportsac x Miffy聯名今天上市 讓純真小兔子療癒冬日

走進BAO BAO包的宇宙探險吧 ISSEY MIYAKE把城市建築在包款上

「啊不對，是老公」 新婚許允樂曬韓國閃照甜蜜藏不住