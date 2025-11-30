新學校領袖來台開唱不忘爆吃 突掀裙襬改名「新學校的小籠包」

新學校領袖30日晚間在Zepp New Taipei演出。（大鴻藝術BIG ART提供）

日本超人氣團體「ATARASHII GAKKO!（新學校領袖）」以藍白水手服與滿滿青春能量為招牌，今（30日）晚在Zepp New Taipei舉行「THE MARCHING OF AG! TOUR IN TAIPEI」演出，是她們第2次在台舉辦專場，帶來包含〈OTONABLUE〉、〈Omakase〉、〈WOO!GO!〉、〈Suki Lie〉在內等20餘首超人氣歌曲，全場尖叫聲從開場持續到安可，精彩程度再度證明她們在台灣與海外的驚人聲勢。

開場時，成員Suzuka、Mizyu、Rin和Kanon身穿淺金色羽織帥氣現身高喊：「台北嗨起來！」瞬間引爆現場歡呼，4人隨著和風與電音的旋律，在台上勁歌熱舞，台下歌迷則隨著節拍揮舞毛巾，氣氛從〈Go Wild〉、〈Toryanse〉一路升溫，狂飆到〈Tokyo Calling〉、〈WOO!GO!〉，強烈舞動與充滿爆發力的現場魅力讓觀眾沸騰。

新學校領袖在台上勁歌熱舞，現場氣氛相當火熱。（大鴻藝術BIG ART提供）

新學校領袖也興奮分享抵台後的「爆吃行程」，表示剛剛上場前才吃了滷肉飯，昨晚更是深度體驗台灣美食，從蟹黃小籠包、烏龍珍珠奶茶、空心菜到炒飯，一一點名狂讚：「全部都超好吃！」還提到讓她們印象深刻的「巧克力小籠包」，甚至吃了2次，邊大喊「大家有吃過嗎？真的超有名！」逗笑台下歌迷。成員們甚至搞怪掀起裙襬，大喊：「我們是新學校的小籠包！」完全融入台灣文化、互動滿分，Suzuka更俏皮地說：「我的身體就是小籠包！」令台下再次爆出笑聲。

演出後半段，4人換上黑色立領學生服造型再度登場，以更具魄力的方式演唱串流神曲〈OTONABLUE〉，音樂一下，全場歌迷立刻跟著經典搖頭舞同步大跳，震撼畫面成為當晚最令人難忘的名場面。後續演唱的〈Pineapple Kryptonite (Remix)〉、〈ARMSTRONG〉及〈Fly High〉等歌曲也獲全場激烈應援，4人開心指向全場所有人直呼：「好愛大家的能量」、「你你你你你你們都是最讚的」，Suzuka也在舞台上激動喊出：「謝謝大家！在這裡的大家是最棒的！」讓全場氣氛再度升溫。

新學校領袖也興奮分享抵台後的「爆吃行程」。（大鴻藝術BIG ART提供）

安可時，新學校領袖帶來深受歌迷喜愛的〈GiriGiri〉與〈Quesera sera〉，全場合唱聲震動場館，讓4人感動不已，還開玩笑大喊原本很痛的腰現在不痛了，「因為大家給我們的多巴胺太多、太開心了」，呼應全場歌迷力喊的「AG！AG！AG！，成員們也在最後全力揮手鞠躬，以最青春的方式為這場熱力滿點的夜晚劃下句點。

