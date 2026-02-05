新安東京推住宅火險外溢保單 產險業首創

（中央社記者呂晏慈台北5日電）為強化民眾對住宅火災險的投保意識，新安東京海上產險今天宣布推出台灣產險業首張外溢保單機制的「住宅火災保險微電腦瓦斯表附加條款」，搭配住宅火災保險保費折減10%優惠，盼藉此強化民眾風險韌性。

新安東京海上產險發布新聞稿指出，根據內政部消防署2025年最新統計，全台因瓦斯漏氣或爆炸事故所引發火災逾80起，造成重大財損及傷亡；截至2025年底，全台住宅火險平均投保率仍不到4成，凸顯居家安全防護的急迫性。

廣告 廣告

新安東京海上產險說明，為響應政府推動居家安全升級與智慧防災政策，將風險管理從事後補償推進至事前預防，民眾未來彈性選擇投保新安東京海上產物住宅火災及地震基本保險、住宅火災及地震綜合保險、居家綜合保險或住宅火災及日常生活責任綜合保險等任一主險後，皆可附加投保「住宅火災保險微電腦瓦斯表附加條款」。

新安東京海上產險說明，相較於傳統瓦斯表，微電腦瓦斯表是更安全且具有主動遮斷功能的智慧型瓦斯計量裝置，當監測到大量氣體外洩、長時間使用及發生5級以上地震的異常狀況，即會自動遮斷瓦斯避免氣爆引發火災事故，是提升居家安全的關鍵防護設備。

新安東京海上產險表示，投保時僅需檢附天然氣帳單影本證明已安裝微電腦瓦斯表，核保通過後保費立即折減，續保時亦自動適用，無需重新申請約定。盼透過結合政策導向與保險創新，鼓勵民眾安裝安全裝置，從源頭降低瓦斯事故風險。

新安東京海上產險表示，期待透過保險與科技的融合，引領產險業從傳統理賠補償，轉向積極參與社會風險治理，不僅提升每家每戶的安全韌性，更進一步落實公共安全與社會永續目標。（編輯：林家嫻）1150205