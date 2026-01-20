新安東京海上產險總經理賴麗敏請辭 副總王文龍接任

〔記者李靚慧／台北報導〕新安東京海上產險昨(19)日召開臨時董事會，總經理賴麗敏以「個人因素」向董事會請辭，2月1日正式生效。董事會同時決議，將由副總經理王文龍接任總經理職務，在金管會審議核准後正式就任，金管會核准前，總經理職務由王文龍暫代。

因個人因素請辭的原任總經理賴麗敏，於2023年6月防疫保單之亂後接任、至今約2年半，她上任後成立再保、損害防阻及數位發展3大部門，積極發展商業險業務，2年來成效已經顯現。根據新安東京海上產險發布的重大訊息，新任總經理王文龍為銷售體系副總經理。

廣告 廣告

新安東京海上產險表示，原任總經理賴麗敏自2023年6月接任以來，帶領公司做出巨大貢獻；為確保公司領導傳承與策略推動的永續性，新任總經理由服務公司近30年的副總經理王文龍接任，將偕同專業穩健的核心經營團隊無縫接軌，持續推進各項既定策略與發展藍圖，確保公司於穩健的成長軌道上持續前行。

【看原文連結】

更多自由時報報導

三星、Sony輸了！電視開1萬小時實測「2品牌」最耐用 高價也不可靠

LTN經濟通》台海若見兵戎 中國命門在此

世界第二大蝦出口國被美「稅」醒了 不再當軟肋、決心走向多元外銷

為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！

