新安琪兒回收近3萬罐！「這品牌」奶粉也有仙人掌桿菌 食藥署曝流向

記者簡浩正／台北報導

新安琪兒奶粉近日傳出疑因原料遭受「仙人掌桿菌毒素」污染，全球多國包括台灣展開預防性回收。我國食藥署稍早公告，「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」無法排除使用原料污染仙人掌桿菌毒素，業者主動通報並預防性自主下架；另，食藥署也澄清法國Picot六批嬰兒奶粉未輸台。

食藥署今（22）日下午發布新聞資訊：食藥署於1月21日晚間接獲端強實業股份有限公司（下稱端強公司）自主通報2批「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」產品［批號：8000003215、8000003675（尚未輸入）］，因法國供應商拉克達利斯（LACTALIS INTERNATIONAL）無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染之原料，故啟動預防性自主下架，並提供退換貨處理專線︰0800211807。

另，有關媒體報導法國拉克達利斯（LACTALIS INTERNATIONAL）宣布因可能存在源自供應商原料遭仙人掌桿菌物質污染之終產品，主動召回Picot品牌之6批嬰兒奶粉產品，經食藥署查明並未有Picot品牌查驗登記產品且未輸入台灣。 食藥署針對前述嬰兒配方產品預防性下架事件，除發布消費紅綠燈黃燈外，並呼籲民眾如有購買到上述產品，建議立即停止食用，並向端強公司進行退換貨。

食藥署食品組組長許朝凱指出，此次受影響的產品來自法國知名供應商拉克達利斯（LACTALIS INTERNATIONAL）。根據調查，共有兩批產品存有風險。一個批號為8000003215：為每罐900克裝，製造日期2024年11月23日，有效期限至2027年11月16日。此批號已輸入國內，共計2萬9928罐，即日起啟動回收。另一批號為8000003675：此批號產品尚未到港輸入，將直接辦理退貨，不會進入國內市場。

此外，針對媒體報導法國原廠同時召回的另一個品牌「Picot」，食藥署經查確認該品牌並未在台灣查驗登記，也未曾輸入台灣，請民眾不必過度恐慌。

仙人掌桿菌毒素(cereulide)為仙人掌桿菌(Bacillus cereus)可能產生之毒素，耐熱而不易經烹調破壞。倘經攝入，可能出現噁心、嘔吐及脹氣等症狀。

食藥署持續關注國際警訊，請業者加強自主管理，並提醒食品業者應依據《食品安全衛生管理法》第7條，落實自主管理，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。

