新安琪兒奶粉無法排除遭汙染 已預防性下架 食藥署籲立即停用

幼兒奶粉再傳食安疑慮，法國乳業龍頭拉克達利斯發布緊急聲明，因供應商原料檢出仙人掌桿菌毒素，因此正主動召回全球6批Picot嬰兒奶粉。食藥署今天(22日)表示，我國未輸入該款產品，但台灣業者因無法排除使用到該供應商的污染原料，因此預防性自主下架2批新安琪兒嬰兒奶粉，食藥署呼籲民眾立即停用並辦理退換貨。

日前國際食品大廠雀巢(Nestlé)嬰兒奶粉因生產線部分區域檢出「仙人掌桿菌」，因此針對多國召回問題產品，台灣雀巢自主通報2批號「啟賦幼兒(童)成長專用配方」因無法排除是否使用到受汙染的原料，因此預防性下架，現在再傳出法國乳業龍頭Picot嬰兒奶粉疑含毒素。

食藥署22日表示，該署於21日晚間接獲端強實業股份有限公司自主通報2批「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」產品，因法國供應商拉克達利斯(LACTALIS INTERNATIONAL)無法排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染的原料，因此啟動預防性自主下架，共2萬9,928罐。食藥署食品組組長許朝凱說：『(原音)食藥署於1月21日晚間接獲端強實業公司通報新安琪兒安哺嬰兒奶粉酸化新配方的兩批產品，一批批號80000032-15已輸入2萬9,928罐，每罐900克，另一批8000003675還沒輸入，因國外原料來源無法排除可能受到仙人掌桿菌桿菌毒素污染，為慎重起見，已啟動預防性自主下架。』

許朝凱指出，由於預防性下架的產品批次曾有輸台紀錄，因此，除發布消費紅綠燈為黃燈外，食藥署也呼籲民眾立即檢查家中奶粉，如有購買到相關產品，建議立即停止食用，並向端強公司辦理退換貨。

此外，有關媒體報導法法國供應商拉克達利斯宣布因可能存在源自供應商原料遭仙人掌桿菌物質污染的產品，主動召回Picot品牌的6批嬰兒奶粉產品，經食藥署查明並未有Picot品牌查驗登記產品且未輸入台灣。

食藥署指出，仙人掌桿菌毒素為仙人掌桿菌可能產生的毒素，耐熱而不易經烹調破壞，倘經攝入，可能出現噁心、嘔吐及脹氣等症狀。

食藥署強調，該署將持續關注國際警訊，業者也應加強自主管理，並應依據「食品安全衛生管理」規定，若發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。