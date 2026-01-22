新安琪兒奶粉疑遭汙染 供應商自主下架2.9萬罐

國外奶粉再度出包！法國拉克塔利斯集團（Lactalis）宣布跨國召回旗下「Picot嬰兒配方奶粉」共6批次，原因是可能遭仙人掌桿菌汙染。衛福部食藥署22日發布警訊，該產品並未輸入國內，但另有「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」來自同一供應商，無法排除使用到汙染原料，由業者主動通報並預防性自主下架，共2.9萬罐。

先前國際大廠雀巢的嬰兒奶粉才驗出仙人掌桿菌，啟動至少12國召回行動，雖然問題產品未流入台灣，但國內8.3萬罐啟賦奶粉預防性下架。相隔不到1個月，法國乳製品龍頭拉克塔利斯集團21日發布緊急聲明，旗下多款嬰兒奶粉疑因原料遭受仙人掌桿菌汙染，目前已針對全球18個國家展開回收，台灣也包括在內。

我國食藥署22日發布消費紅綠燈警訊，法國業者回收Picot品牌的奶粉產品共6款，經查未有報驗輸入國內紀錄。不過另有1款「新安琪兒安哺嬰兒奶粉-酸化新配方」，經業者自主通報，無法排除使用汙染仙人掌桿菌毒素的原料，採預防性下架。

食藥署食品組組長許朝凱說明，21日深夜接獲端強實業股份有限公司主動通報，由於法國供應商Lactalis International可能使用到遭仙人掌桿菌汙染的原料，該業者共輸入2批，其中1批還在海上，尚未通關，業者表示會退運，另啟動回收1批（批號8000003215），共2萬9928罐。

食藥署說明，仙人掌桿菌毒素來自仙人掌桿菌，耐熱而不易經烹調破壞。倘經攝入，可能出現噁心、嘔吐及脹氣等症狀。如自行購得上述產品，應避免使用，並可聯絡業者協助退換貨事宜，退換貨機制或消費者處理專線0800-211-807。