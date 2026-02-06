新安琪兒1批號嬰兒奶粉下架！抽驗結果出爐

▲泡奶粉。 （示意圖／NOWNEWS）

[NOWnews今日新聞] 台北市衛生局在上（1）月21日接獲端強實業股份有限公司自主通報，案涉2批號「新安琪兒安哺嬰兒奶粉－酸化新配方」食品［批號8000003215、8000003675（尚未輸入）］，因無法完全排除使用到可能受源自仙人掌桿菌物質污染原料，基於對消費者健康安全之高度重視，業者已主動啟動預防性自主下架，並提供消費者退換貨處理機制。

北市衛生局獲報後，即要求端強公司務必儘速完成下架，並妥適回應消費者疑慮，同時即刻掌握產品流向及市售情形，啟動專案稽查作業，已清查轄內15處大型賣場、超市、連鎖藥局及嬰幼童用品店。經查，端強公司通報之上市批號產品已無在市面販售，各通路均已配合完成產品下架作業；另通報之另一批號產品尚未輸入，未流入市面。

為確保嬰幼兒食品安全，北市衛生局同步就端強公司其他批號之「新安琪兒安哺嬰兒奶粉－酸化新配方」食品辦理抽驗，進行仙人掌桿菌檢驗，檢驗結果符合相關規定。

北市衛生局表示，近年國際間對於嬰兒配方食品原料之安全管理日益重視，業者於風險尚未完全明確前即主動通報並採取預防性措施，有助於降低潛在風險。北市衛生局亦將持續依食品安全衛生管理相關規定，督促業者落實自主管理機制，以維護市售嬰幼兒食品安全。

北市衛生局提醒家長沖泡奶粉，應以不低於70°C之熱水沖泡，充分溶解後再降溫至適合飲用溫度，奶瓶、奶嘴及量匙應確實清洗並消毒，使用前保持乾燥；奶粉開封後避免冷藏，應置於陰涼乾燥處保存，並儘速使用完畢。如民眾家中仍持有本案受影響批號產品，請立即停止食用，並依業者公告之退換貨方式辦理相關事宜。

