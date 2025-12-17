新安產推郵輪險 錯過登船、行程取消...都有保障
新安東京海上產險發布新聞稿指出，近期郵輪觀光市場持續升溫，郵輪旅遊以船上設施豐富、娛樂多樣與適合家庭出遊等特性，成為國人熱門的旅遊方式。據交通部統計，2025年郵輪進出港旅客預計可超過110萬人次，創下歷史新高。
鑒於年底旅遊需求旺盛，新安東京海上產險於網路投保平台「吉時保」推出全新「精選郵輪假期險」，以郵輪行程特性為核心打造，補強現行旅平險在岸上觀光與行程變動情境上的不足，凡是台灣啟程並返程回台灣的郵輪航班皆可投保，並提供最高1000萬元的旅行平安保障，強化旅客面對重大意外時的安全層級。
岸上觀光提早結束也有補償
郵輪旅程中常見天候不佳、船班調整及臨時滯留等多變因素，因此專屬設計的保障格外重要。「精選郵輪假期險」以行程細節補強為最大亮點，全面涵蓋郵輪旅客最在意的風險，包括因岸上觀光後錯過登船費用補償、岸上觀光行程取消慰問金補償及岸上觀光提早結束慰問金補償。
若旅客於海上旅遊期間，因郵輪於到達行程表內原定停泊港口前一日內，因停泊港口目的地發生天災、碼頭關閉、郵輪機械或電路故障，導致郵輪公司更改或取消行程表內原定停泊港口時，亦能獲得補償。
涵蓋突發疾病、居家竊盜保障
該商品同時涵蓋突發疾病醫療支援與必要援助補償，並提供航程期間居家竊盜保障，一次整合郵輪旅途中可能遇到的主要風險，規劃從登船到岸上觀光、直至返航結束的全面防護。
新安東京海上產險表示，郵輪旅遊的行程組成與一般旅遊截然不同，因而需要具備彈性、能對應多重變化的保險設計。「精選郵輪假期險」便是基於對旅客痛點與市場需求的觀察量身打造，將行程可能出現的變化細緻拆解，使保障更貼近實際使用情境，理賠條件也更清晰易懂。產品具備中價位且高完整度的特性，適合重視行程安排、經常參加多段岸上觀光或期待提高旅程保障的旅客。
更多風傳媒報導
其他人也在看
2026最新旅遊補助來了！每人最高領2000元，隔天免費玩26家遊樂園
為刺激國內觀光發展，交通部規劃於2026年推出多項旅遊補助，其中生日住宿補助將於明年１月率先啟動，每月抽選1000人獲得1，200元補助。而平日住宿補助方案預計4／1正式上路，提供第１晚800元、續住食尚玩家 ・ 8 小時前 ・ 13
太早買、週二訂都不是最便宜？真相數據揭「超省機票」這時出現
生活中心／綜合報導春節連假即將到來，許多民眾都已經開始掏卡訂購度假行程，海外旅遊更是不少人鎖定目標，面對機票就有不少人猶豫「現在該下手嗎？」，機票、飯店價格波動就成為許多關注焦點，就有網友信奉都市傳說「週二午夜刷機票最便宜」的省錢大法，不過近日就有國外旅遊網站整理數據指出，機票不只不是非訂得越早越便宜，過早下手反而未必能省錢，甚至「週二午夜」也不是首選，顛覆不少旅客的訂票心法。民視 ・ 1 天前 ・ 1
巨鼠登機「伴飛10小時」客全嚇壞 荷蘭航空緊急停飛！250人受困滯留
若你搭上的飛機上突然冒出一隻大老鼠，應該會嚇壞所有人。荷蘭航空一架空中巴士A330飛機，12月10日從阿姆斯特丹起飛前往荷屬阿魯巴島的班機上，機內本該是乘客度假的快樂氣氛，卻因為一隻巨大老鼠全程伴飛，讓機上250名乘客超級崩潰，幾乎無法享受旅程。抵達目的地後，航空公司也立刻停飛進行清消。太報 ・ 1 天前 ・ 1
幼兒園員工旅遊反應佳！續帶畢業旅行「澳門4天3夜」 團費2.5萬元行程曝
畢業旅行是學生們一生僅有幾次與同學間珍貴回憶，不過日前一名家長在社群分享，家中孩子幼稚園畢業旅行「等級都提升了」，她分享不僅國內、外各1次，其中國外還是親子一同前往澳門，而1人要價2萬逾元，行程引發關注。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 1
梅花湖大減8萬人次 宜蘭擬搬「情人節」救老牌觀光景點
宜蘭縣冬山鄉兩大指標景區生態綠舟與梅花湖，近年遊客人次明顯下滑，統計顯示，生態綠舟比較前年減少近1萬6千人；梅花湖則大幅減少近8萬人。為扭轉頹勢，縣府提出多元振興策略，除升級硬體、活化水域遊憩，也評估將「情人節」移師梅花湖舉辦，帶動人潮回流。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
全球25大最佳旅遊目的地 台灣1城市上榜！彭博讚：美食之都
外媒《彭博社》（Bloomberg）彙整各方旅遊新聞、專家意見等，列出「2026年全球25大最佳旅遊目的地」名單。在25個推薦的旅遊景點中，台灣整體在全球的美食話題上有熱度，但上榜地點僅有台北市，彭博認為，台北兼具傳統風情與現代化景致，可謂多元文化交匯；但不建議颱風季節時來。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
雄獅「森林巴士五感深度遊」 住新裝武陵富野、品茗福壽長春茶
【陳揚盛／綜合報導】雄獅旅遊整合台灣高山旅遊的豐富資源，將2026年視為山林旅遊升級的關鍵時刻，未來的國旅將建立「一山一特色」的深度連結。首波示範行程鎖定「武陵農場」與「福壽山農場」，結合剛在2024年全新改裝的武陵富野渡假村，以雪山山脈的生物多樣性作為設計主軸，整合林業署認證的森林療癒師、高山品茗及在地農產美食，全新升級的「雙農場森境之旅」，全程採用寬敞舒適的豪華三排椅巴士，並結合專屬山林香氛，行程完整串聯武陵森林療癒、福壽山達觀亭獨家品茗、高山觀星及原民部落雙饗美饌，三天兩夜每人售價1萬5200元起。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
長榮航精選航線限時73折 香港來回3123元起
[NOWnews今日新聞]「2025長榮航空聖誕飛行迎新年」優惠活動正式開跑，自今（16）日00:00起至2026年1月5日23:59止，旅客於長榮航空官網或EVAAIRAPP購買從台灣地區出發指定航...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
不只陽明山 台北小出走6大路線提案！神隱少女隧道、茶園曙光步道、關西仙草花海超好拍
當假日不想再人擠人的陽明山，其實只要把地圖往外推一點點，台北周邊就藏著許多剛剛好的「小出走」風景。從宛如《神隱少女》場景的秘境隧道、晨光灑落的茶園步道，到一走進就快門停不下來的浪漫紫色仙草花海，不必長途跋涉，也能收穫滿滿療癒感。本篇精選 台北小出走 6 大路線提案，結合森林健行、山城老街、藝術展覽與季節限定花海，讓你用半天到一天的時間，輕鬆換個風景、換個心情。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
南投九九峰氦氣球樂園 明年1月試營運
南投縣政府耗時3年規畫、斥資5.22億元打造的九九峰氦氣球樂園，預計明年2月正式開園。為了讓園區軟硬體設施完善、提升遊客體驗，明年1月試營運，採預約制度，限制每日入園不超過2000人，優先開放當地鄉親、旅行社及觀光公協會等族群體驗收集意見，作為後續正式營運的調整參考。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
石碇一日遊｜台灣也有流水麵？石碇深山這樣玩最Chill 石碇老街、豆腐冰淇淋、鱷魚島一次收集
藏在山裡的石碇小鎮，保留著最純粹的慢生活節奏，這趟一日輕旅行沿著蜿蜒的山路往前，空氣裡多了一股清新的香氣，樹葉在陽光下閃爍，水聲從山谷間傳來，這裡沒有喧鬧人潮，只有一種讓人想停下腳步的寧靜，誰能想到， […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 發起對話
挑戰岩谷秘境！大崗山一日探險家
高雄畫刊,崗山,一日遊,探險家, 步道,爬山,溫泉,田寮 到田寮一日探險旅程，就從綠意盎然的山林與奇岩洞穴開始。從峽谷走到岩洞，再到「離月球最近的飯店」泡湯嚐美食，展現田寮既野性又溫柔的迷人樣貌。景點+ ・ 1 天前 ・ 2
便宜機票限時搶購！長榮、華航「同時祭優惠」下殺73折
[Newtalk新聞] 2026年即將到來，不少朋友們已經開始安排明年的旅行計畫，中華航空和長榮航空公司也在年底推出限時優惠。即日起到明(18)日為止，至中華航空官方網站訂購機票，即可享有全航線88折優惠；即日起到明年1月5日前，只要在長榮航空官網訂購機票，則可享有最低73折優惠，往返桃園和香港最低只要3123元起。 中華航空公司66週年慶推出「華航飛行樂園」活動，只要在18日晚間23時59分前到中華航空官方網站訂購2026年1月1日至2026年10月31日間出發的機票，即可享有全航線機票88折起優惠；旅客購票後還可憑購票證明到華航官網的「願望投遞所」登記，抽商務機票和機票折抵金等大獎。 長榮航空則推出「2025長榮航空聖誕飛行迎新年」活動，旅客只要在1月5日晚間23時59分前，透過長榮航空官網或EVA AIR APP購買由台灣出發的「指定航線」機票，即可享有最低73折優惠，往返桃園和香港最低只要3123元；往返桃園和米蘭下殺最低26099元；往返桃園和宿霧也只要4278元。 此外，因應旺季旅遊需求，長榮航空公布將增加熱門航線航班，即日起往返桃園和神戶的航班將由每週2班增加為每週3班；新頭殼 ・ 25 分鐘前 ・ 發起對話
桃機第三航廈北廊廳首迎入境旅客 交長盼月底正式啟用
機場公司今日開放北廊廳入境航班試營運，中午自菲律賓克拉克機場返台的星宇航空JX-790班機是第一架停靠北廊廳入境的航班，第一次從北廊廳入境的旅客表示新航廈很漂亮，外籍旅客也覺得很舒服，與第一、航廈有不同感受，交通部長陳世凱在視察首班旅客入境情形時表示，希望本月底北廊廳就可以正式啟用。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
機艙行李架「巨鼠亂竄」航班停飛250人滯留
[NOWnews今日新聞]飛機上有鼠！荷蘭皇家航空日前一架從阿姆斯特丹飛往加勒比海的班機上，有乘客發現一隻巨大老鼠在機艙內亂竄，不少乘客都感到噁心，航空公司為衛生及安全考量，取消後續行程，超過250名...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2
〈中華旅遊〉陽明山櫻姿 小烏來天空步道
記者林怡孜∕台南報導 春日登山踏青正當時，中華旅行社特別推出「陽明山櫻姿繽紛．小烏來…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
頂級旅遊"精品化" 奢華遊歐"河輪"穿越歐陸
生活中心／綜合報導不只郵輪行程受歡迎，台灣旅客近年也開始玩「河輪行程」，就是到歐洲改搭船深入各城市，台灣河輪業者跟國際郵輪品牌合作，瞄準高端旅遊市場，明年開始包船奢玩歐洲。民視 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
釜山一日遊攻略！BT21陪你玩南浦影島白淺灘文化村 購物逛街看海文青小旅行
釜山,影島,南浦洞,龍頭山,大邱,影島,白淺村,攻略,一日遊,樂天百貨,墨刻圖書,旅遊書 如果你是第一次走進釜山，卻又不想把行程排得太滿，那麼以「南浦洞＋影島」為主軸的一日遊，會是一條剛剛好的路線。這裡同時擁有市中心的熱鬧街區、歷史悠久的地標公園、面向大海的文化聚落，以及讓人可以慢下腳步、靜靜看海的散步路線。從上午一路走到傍晚，既能感受釜山的城市節奏，也能體會它貼近海洋的一面。這趟旅程不需要舟車勞頓，只要搭地鐵、公車，就能輕鬆串起景點，是非常適合自由行旅客安排的一日小旅行。景點+ ・ 20 小時前 ・ 2
布拉格這樣玩最浪漫 搭古董敞篷車穿梭中世紀古城、復古遊船漫遊伏爾塔瓦河
童話故事般繽紛多彩的建築群在眼前展開，中世紀氛圍的尖塔點綴其中，想要領略布拉格「百塔之城」的魅力，除了用徒步的方式慢旅，還可以體驗兩種經典的交通方式，一種是搭乘20世紀初的古董敞篷車，穿梭在舊城與城堡區的歷史場景；另一種是乘坐復古遊船，沿著伏爾塔瓦河緩緩前進，從水上角度欣賞查理大橋，漫遊至昔日曾有磨坊水車運轉的河道，聆聽關於這座城市古往今來的浪漫典故。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
花蓮富源國家森林遊樂區重啟 年底有望開放步道
花蓮縣富源國家森林遊樂園區因去年受強震、風災等影響，不僅造成園區步道設施受損，園內的蝴蝶谷溫泉渡假村也因此面臨觀光寒冬，今年初宣布熄燈，讓不少民眾感到可惜。林業及自然保育署花蓮分署表示，渡假村設施現經委外標租現已恢復營運，步道部分仍在整修，會視工程進度評估開放時程。中時新聞網 ・ 51 分鐘前 ・ 發起對話