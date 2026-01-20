新安產總座將換人 賴麗敏請辭、王文龍升任

裕隆集團與日本東京海上集團合資的新安東京海上產險（簡稱新安產），總經理即將換人。新安產昨（19）日公告，總經理賴麗敏因個人因素，今年2月1日起辭任總座職務，職缺由銷售體系副總經理王文龍升任，待金管會核准後生效。

賴麗敏受訪時表示，請辭純粹是個人因素，因為小孩還在澳洲念書，需要澳洲、台灣兩邊來回跑，比較難以兼顧，選擇以家庭為重。她亦已於今日E-Mail全體新安產同仁，說明有關決定。

賴麗敏陪伴兒子，友人期待日後復出

產險界人士指出，賴麗敏是在新安產前董事長陳忠鏗商請下，於2023年6月1日出任新安產總座，兩年多來積極任事、為公司投注許多心力，忙到身體都有些走下坡。適逢在澳洲念大學的獨生子需要陪伴，在完成階段性任務後，決定先以家庭為重。

產險界人士說，賴麗敏相當優秀，曾任知名跨國保經集團怡安班陶氏（AON）保險經紀人業務總裁，夫婿是在澳洲長大的香港人，目前任職國內的外商科技公司，兒子為澳洲籍。等過個半年、一年，兒子不再需要陪伴了，以賴麗敏的良好能力，未來可能會再重出江湖，但目前沒聽說有新去處。

王文龍新安產元老級，分公司做到總座第一人

即將於2月1日出任新安產總座的王文龍，1961年生、65歲、獅子座，老家在高雄市新興區，逢甲大學風險管理與保險學系學士、成功大學EMBA（高階管理碩士在職專班），曾在明台產險任職9年半，1998年12月轉換跑道、參與籌設新安產，屬於新安產的黃埔一期人物。

王文龍曾任新安產高雄分公司襄理、屏東營業部經理、台中分公司協理，3年前到總公司督導銷售體系。新安產老同事說，王文龍出身分公司（俗稱營業或銷售體系），個性體貼、外向，將是新安產歷任總座，從陳忠鏗、陳潤智、簡仲明、林榮泰到賴麗敏，第一位出身分公司體系的總經理，也是從基層做起的總座，對新安產來講別具意義。

新安產人才薈萃，繼負責電子商務的副總經理孫蔚雯申請退休，且於今年1月9日出任南山產險總經理後，該公司總座2月1日也將換人。孫蔚雯先前任職新安產20幾年，與王文龍一樣，都是老新安人，連帶讓國內產險業一下子同時出現兩位新安老將任總座、挑大樑的案例。

