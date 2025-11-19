新官上任三把火！藥師公會新任理事長揭缺藥關鍵：問題源自「三層面」

在明(20)日接任藥師公會全國聯合會理事長的林憶君指出，國內藥價長期偏低使成本倒掛、廠商出走，導致缺藥反覆發生。 圖：翻攝自林憶君 臉書專頁

[Newtalk新聞] 民眾黨立委林憶君將在明(20)日接任藥師公會全國聯合會理事長，她今日出席活動時指出，國內藥價長期偏低，使製造端生產成本經常高於健保給付，導致不少廠商選擇撤出市場，讓供應鏈承受壓力，也使缺藥事件反覆出現。她認為必須從「產業、制度與社會接受度」 三方面同步調整，缺藥問題才能真正緩解。

藥師公會全聯會日前完成理監事改選，原任秘書長林憶君當選理事長，並將在 20 日正式走馬上任。林憶君今日出席中華亞健康協會與北市藥師公會活動受訪時說明，未來工作主軸會放在提升專業價值、維護權益與推動永續。其中包括擴大藥師對民眾的實際服務、改善執業環境，以及透過教育與國際合作強化專業能見度。

她談到國內近來各地頻傳的缺藥狀況時表示，全聯會已建置缺藥平台，與食藥署保持穩定回報與聯繫，但背後成因並非單一因素，尤其健保藥價偏低，使生產成本往往超出給付金額，廠商自然不願繼續投入，使市場供應愈趨脆弱。

林憶君提到，若社會能更願意接受學名藥，並同步協助國內製藥產業提升能力，「供應鏈被壓縮的問題就會減少」。她強調，這也是全聯會多年來向衛福部提出的重點方向，目的在於讓國內藥品供應更加穩定。

她也談到國際布局，全聯會已與印尼與韓國締結姐妹會，12 月將赴印尼完成續盟儀式，並與日本洽談合作，希望讓台灣藥師在亞洲醫療體系中更容易被看見，促進跨國交流。

亞健康協會與北市藥師公會同步啟動全國性健康促進行動，首波共號召 600 名藥師，結合社區藥局作為「社區健康站」，透過健康講座、免費量測與 APP 互動活動，引導民眾把日常習慣轉為健康行為，也讓藥師的專業更貼近生活場域。

