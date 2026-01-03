新官上任 曼達尼為廢除前任市長命令辯護

美國紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)2日為撤銷前任市長亞當斯(Eric Adams)在2024年被起訴後發布的行政命令辯護。亞當斯因為被控收受非法競選獻金的聯邦罪刑遭到起訴，成為美國史上首位在任遭起訴的紐約市長。

亞當斯被起訴後發布了十多道行政命令，包括一項准許移民官員在內的聯邦幹員，使用紐約市里克斯島(Rikers Island)監獄辦公室的命令，這項命令後來遭到法院推翻。

這位新市長也撤銷了亞當斯聲稱是在解決反猶太主義問題的行政命令。身為穆斯林的曼達尼因為支持加薩的巴勒斯坦人，被某些人指控是反猶太主義者。

曼達尼2日告訴記者，他將撥款給防止仇恨犯罪的措施，並將保護紐約猶太人當作他的施政重點。

他並憶起2024年9月26日，也就是亞當斯被控接受土耳其公民的非法獻金與豪華旅行藉此來影響他決策的那天。曼達尼說，當時「許多紐約客對紐約市政壇，與紐約市政府真正以大眾需求、而非個人需求為優先的能力更加地失去信心」。

在美國司法部的要求下，一位美國法官在去年4月駁回對亞當斯的貪污濫權指控。司法部當時表示，這起案件分散了亞當斯的注意力，讓他無法協助美國總統川普(Donald Trump)加強遣返的工作。