新家必備家電非洗碗機？網推浴室裝「這台」超神…內行揭1隱藏陷阱

生活中心／綜合報導

網友指出，自己入住新居不到一個月，最喜歡的是安裝在浴室天花板的暖風機。（示意圖／翻攝自Pixabay）

近期氣溫變化大，居家保暖家電成為熱門話題。一名剛搬入新家的網友在社群平台發文，盛讚建商附贈的浴室「暖風機」實用性極高，不僅解決冬天洗澡受凍的困擾，更能有效乾燥浴室防止發霉，獲封「最不後悔購買的家電」。貼文引發大批網友共鳴，但也引來資深使用者示警，若長時間開啟「熱風乾燥」功能，恐讓電費暴增，淪為吃電怪獸。

該名網友在社群平台「Threads」上發文指出，自己入住新居不到一個月，其中最有感的就是安裝在浴室天花板的暖風機。原PO表示，過去冬天洗澡總得忍受脫衣時的寒冷，如今有了暖風機，洗澡過程變得溫暖舒適，讓他直呼這絕對是「最不後悔購買的家電」。

這篇貼文曝光，迅速引發全場網友認證，許多人紛紛大推暖風機是「本世紀最偉大發明」。支持者表示，進浴室前先開啟暖房功能，等待熱水期間完全不會感到寒冷，讓冬天洗澡成為一種享受；此外，暖風機具備的乾燥、換氣及照明功能也備受好評，「浴室乾超快，跟黴菌說掰掰」、「洗完澡還能順便吹頭髮」、「半夜上廁所當小夜燈很安全」。更有網友指出，現在的新建案，暖風機幾乎已成為標準配備，尤其對於沒有對外窗的浴室更是不可或缺。

然而，在一片好評聲中，也有不少「苦主」出面分享慘痛經驗，提醒使用暖風機時需注意耗電問題。多位過來人指出，暖風機雖然好用，但千萬別長時間開啟「熱風乾燥」功能，否則電費帳單將相當驚人，「不要一直開熱風，那就是吃電怪獸」、「曾因開整晚熱風導致電費暴增，嚇得不敢再用」。內行網友建議，若要乾燥浴室，改用「涼風乾燥」或「換氣」模式即可，既能達到除濕效果，又能節省能源，避免荷包大失血。

