新宿京王百貨「台灣夜市」回歸 道地美食吸引饕客
（中央社記者戴雅真東京21日專電）日本京王百貨店新宿店去年首度打造「京王台灣夜市」大受歡迎，今年規模更加盛大，號召近40家廠商，推出雞排、潤餅、大腸包小腸、蔥抓餅等道地台灣美食。業者表示，希望未來持續舉辦，發展成京王百貨每年的招牌活動之一。
第2屆「京王台灣夜市」活動從11月21日至26日止，參展的餐飲、物產販售業者從去年的20多家增至近40家，加入多場舞台活動以及「舞獅」表演，台灣人氣吉祥物「OPEN將」每天現身會場，活動全面升級。
活動今天上午舉辦剪綵儀式，由旅日台灣YouTuber「LinLin」林佳棻主持，京王百貨新宿店店長鈴木俊之、台灣駐日副代表周學佑、台灣觀光協會東京事務所所長王紹旬、台灣優良食品發展協會代表陳英顯等人出席。
鈴木俊之致詞表示，去年首次舉辦活動，反應非常熱烈，獲得高度好評，因此第2屆活動參展店家變得更多，商品種類也大幅增加。
他說，活動概念是「在新宿重現台灣的夜市」，希望不僅是日本民眾，旅居日本的台灣民眾也能一起享受活動，成為日本與台灣深化交流的契機，讓日本民眾更貼近並感受台灣的魅力，更希望未來能繼續舉辦，讓「京王台灣夜市」變成京王百貨店新宿店的特色活動之一。
周學佑致詞表示，收到邀請後就一直期待今天，因為關東地區最美味的台灣料理就在京王百貨等著大家。他笑說，「就算沒被邀請，也很想自己偷偷過來」，衷心希望這個市集能讓日本民眾感受到台灣的文化，深化台日交流，發現台灣魅力。
去年與今年促成活動的雅茗天地集團國際戰略部日本代表、「快樂檸檬」負責人林太一受訪表示，日本近年來對台灣的關注度持續上升，去年首次舉辦活動大獲成功，6天創下4400萬日圓（約新台幣880萬元）超高業績，僅次京王百貨知名的鐵路便當美食展，以及北海道、沖繩物產展等活動，因此百貨方面今年主動提出希望擴大規模。
他表示，今年邀請了更多代表台灣的品牌進駐，如富有盛名的嘉義「阿潘肉包」、在日本年度蜂蜜大賞獲得海外部門第1名的「HONEY ViVa 龍眼蜜」，也新增基隆營養三明治、大腸包小腸等美食，以及苗栗縣政府帶來公館鄉農會「馥芋公館」蜜香芋頭、芋頭脆片，「天茶地酒」品牌則在日本初試水溫。
他強調，目前日本市面上台灣主題活動增加，但品質參差不齊，他希望在日本推廣以真正台灣品牌、原料與文化為核心的「正統台灣祭」。
阿潘肉包的「阿潘老師」潘美玲表示，她運用日本在地食材製作了咖哩餃，希望讓日本民眾體會到不同於咖哩麵包的美味，也期待未來能在日本製作台灣饕客最愛的蛋黃酥。
南僑集團點水樓旗下的點水小棧推出在日本少見的潤餅，基隆百年老店連珍糕餅推出台灣芋頭蒙布朗冰淇淋，還有沸點的滷肉飯、街角饅頭店吉祥天的草仔粿、龍飯店的台灣大雞排、龍潭的小籠包、同客餃子館的台灣水餃、帝鈞胡椒餅、快樂夢工房的火車便當等，都是讓在日台灣人思鄉的家鄉美味。
其中，滷肉飯搭配的是來自濁水溪上游、從台灣產地直送的台灣米。林太一表示，希望讓日本消費者品嘗真正台灣米的香氣與口感，進而認識台灣好米的價值。（編輯：唐聲揚）1141121
其他人也在看
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 12 小時前
外資大撤退台積電重挫4% 大盤血崩近千點周線連三黑/鴻海OpenAI合作缺採購承諾 市場憂成「金主」股價挫/被動元件逆勢噴火 蜜望實金山電漲停最搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股在強勁就業數據澆熄降息期待、聯準會10月會議紀錄偏鷹，以及市場對關稅與AI資本支出過熱的疑慮升溫下全面翻黑，四大指數重挫。道瓊工業指數下跌0.84%；標普500指數下跌1.56%；那斯達克指數下跌2.15%；費城半導體指數更重挫4.47%，反映投資人對半導體庫存、AI伺服器建置成本與企業支出周期的疑慮升高。科技股多數走弱，輝達財報雖亮眼但盤中由漲轉跌收黑3.15%，美光下殺逾10%、超微大跌近8%，向雲端服務商出租算力的CoreWeave與電腦儲存設備服務商Sandisk亦同步重摔，美股AI鏈全面遭到獲利了結。台積電ADR同步承壓，重挫拖累今日台股電子權值情緒。 亞股同樣全面走弱，日股大跌2.40%，韓股重挫3.79%，港股走弱2.38%，上證指數亦走跌2.45%，反映全球科技與出口產業鏈的避險氣氛持續升高。 台股今（21）日遭逢恐慌性賣壓重擊，終場大跌991.42點收26,434.94點，成交量5,508億元，周線連3黑、季線失守。權值股全面潰逃，台積電(2330)收跌70元至1385元、跌幅4.81%，鴻海(2317)下挫逾4.8%、日月光投控(3711)跌6%，聯發科(2454)亦收黑3.3%。盤面殺盤最重的記憶體族群崩跌，華邦電(2344)、南亞科(2408)、群聯(8299)、商丞(8277)全數被打到跌停，威剛(3260)、旺宏(2337)、力積電(6770)、十銓(4967)等跌幅集中6%～8%，成為今日重挫主因。反觀被動元件在銀膏、銅膏可能啟動漲價循環的題材帶動下，蜜望實(8043)、金山電(8042)強勢亮燈漲停，光頡(3624)、立隆電(2472)同步逆風走強，成為盤中少數亮點。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 6 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 9 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。 農藥沒洗乾淨，吃下去會怎健康2.0 ・ 12 小時前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前