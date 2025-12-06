新富里治安座談會 里長致贈醫療箱暖警心 警深入社區強化反詐意識
【民眾網編輯方笙楠基隆報導】為提升居民防詐騙意識，基隆市警察局第二分局八斗子分駐所12月6日上午於新富里守望相助隊舉辦治安座談會時，向里民說明最新詐騙手法，透過面對面交流強化社區自我保護意識。
警方除針對假投資、假交友、假檢警等常見詐騙手法逐一解析外，也提醒民眾切勿輕信來路不明的投資群組、陌生簡訊連結或「高獲利保證」話術。如遇可疑狀況，務必立即撥打165反詐騙專線，或至鄰近派出所尋求協助查證，以避免落入詐騙圈套。
會中，新富里莊紫濠里長特別代表新富里巡守隊，致贈「醫藥箱」予八斗子分駐所全體同仁，感謝警方長期守護地方治安，時常在執勤過程中不免有擦傷、碰撞，醫療箱可提供即時處置，也可借予有需要的民眾使用。里長強調：「雖然不希望警方用到，但有備無患，大家更安心。」
基隆市警察局第二分局八斗子分駐所表示，期盼透過持續社區宣導與里民共同合作，攜手打造更安全、安心的居住環境，讓反詐騙意識深植社區每一角落。
