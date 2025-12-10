新寒潮！壺口瀑布冬日限定 黃河現流淩冰掛

中國將迎來入冬以來的最強雨雪天，陝西黃河的壺口瀑布出現流淩跟冰掛的交織美景。（圖／翻攝自王巍微博）





中國將迎來入冬以來的最強雨雪天，陝西黃河的壺口瀑布出現流淩跟冰掛的交織美景，在東北的戶外，如同大型冷凍庫，豆皮凍成「冰刀」，用來切水果。

滾滾瀑布奔騰直下濺起大量水霧在陽光照射下，形成彩虹高掛，但仔細看河面上已經出現冰晶流淩，這是中國陝西黃河的壺口瀑布，受到近日新一輪的寒潮影響，沿岸邊河水凍成冰掛層層堆疊，壯觀瀑布和晶瑩冰掛，組成壺口瀑布最美的冬日限定景致。

沿著黃河到內蒙古則是另外一番美景，流淩在河面上漂泊蕩漾隨著水流朝遠方推進，伴隨成群的赤麻鴨舞動翅膀飛越，展現冬日中大自然的生命力。

廣告 廣告

黑龍江民眾：「像不像壁紙刀，真鋒利啊，唉呦我的天，這圍巾凍得5分鐘瞬間變得硬邦邦。」

豆皮凍成冰刀可以切水果，東北黑龍江的大興安嶺，民眾在極寒天氣中已經很能苦中作樂。

黑龍江民眾：「那天最低氣溫是零下28度，常溫下易碎的乾豆腐速凍後，它瞬間就變成鋒利的刀，我們也覺得很神奇。」在東北的冰雪世界裡極寒之都漠河，零下40度的特殊體驗戶外吃泡麵，必須限時5分鐘。

東北遊客：「已經完全凍上了，已經可以倒掛了，來漠河一定要來，體驗一次吹冰泡泡，太治癒了。」

在露天潑水成冰泡泡瞬間凝結冰晶如夢似幻，這是只有出現在漠河的獨特景致，當地中央氣象台預報，10號到13號中國又將迎來新一波寒潮，新疆山西河北等地都可能遇到暴雪，部份地區出現入冬以來最強的雨雪天氣。

更多東森新聞報導

新／玉山主峰變「冰峰」 絕美景致卻藏1危機

「這地方」可賞秋日美景！ 國慶連假全台觀景秘境一次看

美景暗藏危機！宮古島近海鯊魚出沒 觀光受威脅

